Vídeo: Empresário é assassinado com tiro à queima-roupa na frente das filhas, em Castanhal (PA)

Foto: Reprodução | O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), quando a vítima deixava as crianças na escola, no centro da cidade.

O empresário Estevão Neves Pinto, proprietário de uma loja de peças para motocicletas, foi assassinado em Castanhal, nordeste do Pará. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5) na travessa Quintino Bocaiúva, centro da cidade, quando a vítima deixava as filhas na escola. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um homem desce de uma moto e dispara uma vez na cabeça do empresário. As filhas presenciaram o homicídio.

A execução ocorreu às 7h58, horário em que várias crianças chegavam à escola. A gravação mostra Estevão ao lado do próprio carro, retirando as mochilas das filhas de dentro do veículo. As meninas estão ao lado dele, aguardando para entrarem na instituição de ensino. Dois homens em uma moto vermelha pararam do outro lado da via. O garupa, usando capacete e camisa preta, desce e caminha até a vítima com a arma de fogo nas mãos. O empresário não percebe a aproximação do executor. O suspeito faz um disparo na região da cabeça da vítima e foge.

Não há informações sobre o que poderia ter motivado o assassinato de Estevão. A Polícia Militar foi ao local e realizou o isolamento da área. A Polícia Civil também foi acionada para colher as primeiras informações que auxiliem na identificação e localização dos envolvidos no assassinato.

Todas as crianças da escola foram encaminhadas para as salas de aula e seriam liberadas após a remoção do corpo do local.

A vítima era bastante conhecida no município devido ao estabelecimento que possuía. Além disso, também era marido da advogada e ex-secretária de trânsito da cidade.

Veja vídeo:

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/08:54:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...