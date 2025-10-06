Empresário é morto com um tiro durante tentativa de assalto, no Pará

Empresário é morto com um tiro em Ananindeua — Foto: Redes Sociais

Imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação dos criminosos, que abordaram o empresário em frente à residência antes de atirar e fugir. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios (DH).

Um empresário foi assassinado com um tiro, na madrugada deste domingo (5) , no conjunto Geraldo Palmeira, no Distrito Industrial de Ananindeua, região metropolitana de Belém.

A vítima foi identificada como Ailton Rodrigues dos Santos. Imagens de câmeras de monitoramento registraram toda a ação dos criminosos.

Nas imagens, é possível ver quando Ailton chega à sua residência de carro quando um veículo branco se aproxima. Dois homens descem armados e o abordam, exigindo que ele abra a porta do imóvel.

Polícia procura por envolvidos no assassinato de vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará

Durante a ação, uma mulher que estava no carro sai do veículo e se afasta em busca de proteção. Enquanto Ailton dá ré para tentar se proteger, é atingido por disparos. Em seguida, os criminosos fogem no carro branco.

Em nota, a Polícia Civil informou que faz buscas para identificar e localizar os criminosos. Imagens do circuito de monitoramento estão sendo analisadas e perícias foram solicitadas. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios (DH).

Já a Polícia Científica informou que o corpo de Ailton foi periciado e liberado para a família.

