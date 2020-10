Empresário elogia Prefeito de Novo Progresso por conduzir pandemia da Covid-19 sem “lockdown”

Covid-19: prefeitura de Novo Progresso inaugurou 20 leitos de enfermaria – (Foto:Reprodução) –

Mesmo quando o Governo do Pará pediu que a Justiça decretasse “lockdown” nas cidades, com mortes de Covid-19, Macarrão (PL) teve cautela , resistiu as pressões e o pedido não foi atendido….

“Estamos no auge da pandemia”, fechar o comercio é o caos na cidade, disse o prefeito.

Um gestor de desafios: para evitar descontrole da pandemia, Macarrão sofreu ataques, mas agora recebe elogios…

Foi que o Prefeito de Novo Progresso ouviu esta semana do Proprietário da Mecânica de Maquinas Pesadas Faqueti, que ao reunir com os funcionários da empresa elogiou o prefeito por não ter aceito o “Locdown” na cidade. “Sei que o Senhor (Prefeito) recebeu pressão para decretar o fechamento do comercio (Locdown), sua posição firme em conduzir a pandemia ajudou muito a gente, a crise foi superada”, o senhor está de parabéns, disse Faquetti.

Leia mais:Major da Policia Militar, alerta para o cumprimento do decreto e não descarta o pedido de “Lockdown” em Novo Progresso

Embora Novo Progresso tenha registrado número de óbitos e casos confirmados de Covid-19 gerando pânico na população, o medo, do pior para vir, exigiu um controle por parte do administrador que levou o processo com muita seriedade ouvindo os profissionais antes de tomar decisão. No município – até ontem, eram 17 óbitos com 995 casos confirmados –, Novo Progresso recebe seguidos elogios pelo rigor da administração municipal no combate à pandemia. Nesta semana, em entrevista a uma rádio local, o locutor , elogiou o prefeito Macarrão (PL). “Vejo Novo Progresso como uma referência para os demais prefeitos do Brasil”, afirmou o radialista, que se notabilizou pela defesa de critérios científicos na luta contra a doença. Em Novo Progresso o tratamento deu certo, com baixo número de mortes, concluiu.

Veja o Boletim desta Sexta-feira 3 de Outubro de 2020.

Prefeito Municipal reconhece e valoriza o trabalho dos profissionais da Saúde durante a pandemia de Coronavírus

A atuação dos profissionais de saúde e seu empenho, especialmente neste momento de crise provocada pela pandemia de coronavírus, têm sido reconhecidos pelo Executivo Municipal. Além de elogiar aqueles que desempenham a atividade e destacar a relevância do serviço no dia a dia da população, o Prefeito Macarrão (PL), tem defendido medidas para melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho da categoria.

“Diversos profissionais de saúde em todo o município vêm trabalhando incansavelmente no combate à doença e merecem nosso reconhecimento”. “Obrigado pelo esforço de todos para conter o Covid-19”. O Prefeito Macarrão (PL) estende o reconhecimento e agradecimento aos trabalhadores de supermercados, farmácias, postos de combustíveis, aos motoristas, aos servidores municipais, policiais e a todos que mantém suas atividades.

