Empresário emociona ao gravar vídeo de despedida para esposa grávida após 50 horas à deriva

O empresário Maikel Araújo dos Santos, que passou cerca de 50 horas à deriva no mar junto com o amigo Ronald Menezes, gravou um vídeo de despedida emocionado para a esposa, grávida de sete meses. A dupla foi resgatada na tarde de terça-feira (30), por um rebocador a serviço da Petrobras, após pane elétrica na embarcação em que pescavam.

Eles haviam saído para pescar no domingo (28), em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, mas não conseguiram retornar. A lancha, identificada como Monkey Sub, ficou à deriva até ser localizada no litoral de São João da Barra, no Rio de Janeiro.

Durante o período em alto-mar, Maikel e Ronald se alimentaram dos peixes capturados na pescaria. Segundo o empresário, o amigo limpava os peixes, que eram consumidos crus, apenas lavados com água salgada.

O momento mais marcante da experiência foi registrado em vídeo. No terceiro dia, Maikel gravou uma mensagem de despedida para a esposa Fernanda, pedindo desculpas por ter se arriscado e lamentando a possibilidade de não conhecer a filha. “Quero dizer que te amo muito, que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vou lutar bravamente para tentar voltar”, declarou, emocionado.

Apesar do susto, os dois foram resgatados em segurança. Abalado, Maikel afirmou que pretende deixar a pesca de lado: “Quero ver minha filha nascer e crescer, pescar acho que não rola mais”.

