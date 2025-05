Empresário grava vídeo expondo traição e se mata em rodovia; veja

Foto: Reprodução | O empresário Eli Corrêa Pinheiro, que era proprietário do restaurante Frango na Brasa na avenida São Sebastião, em Cuiabá, morreu em um acidente automobilístico, na cabeceira de uma ponte sobre o Rio Coxipó-Açu, na MT-351. Ele era casado há 25 anos e deixou um vídeo de despedida onde falava sobre uma suposta traição da esposa com um amigo.

Eli Corrêa Pinheiro dirigia um Jeep Compass, que se chocou com uma estrutura de concreto da ponte e capotou. Momentos antes do acidente, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais, onde acusava a esposa de traição e de que um suposto “amigo” teria arquitetado um plano para separá-lo da mulher e ficar com seus bens.

Na publicação, ele admite que teve problemas com alcoolismo, mas que foi traído pela esposa e pelos dois filhos, afirmando que uma pessoa identificada como “Yuri” queria ser dono de seu estabelecimento comercial e de sua mulher. No vídeo, Eli Corrêa Pinheiro também relatou que foi alvo de uma medida protetiva por conta da esposa.

“Tem um cara que chama Yuri Rondon, um cara que foi criado lá dentro da minha casa, só que ele tem uma vontade muito grande de ser dono do frango e ser dono da minha mulher. Ele vai ser, porque eles vão viver juntos, tenho certeza disso. Ele armou isso, e aí fizeram uma medida protetiva contra mim, sendo que eu vim pro Manso, pra eles ficarem na casa. Yuri, você foi um covarde. Yuri, você foi um falso. Erika, você me enganou 25 anos”, afirmou.

No vídeo, Eli Corrêa Pinheiro relatou ter flagrado uma suposta traição da esposa em Florianópolis anos atrás e cita ainda uma filha dele que mora em Campo Grande (MS), chamando-a para a partilha de bens. Ele encerrou a publicação, acusando a esposa, o amigo e os dois filhos de serem os culpados por sua morte.

O carro do empresário foi encontrado no meio da tarde quilômetro 26 da MT-351. Momentos antes, ele havia publicado em suas redes sociais fotos com toda sua família. Ele também teria incendiado uma residência de sua propriedade, na região do Manso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/12:11:07

