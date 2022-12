Cristiano Pontes chegando na sede do NAI em Santarém acompanhado por um policial — Foto: Gleilson Nascimento / g1

Empresário preso em Santarém é suspeito de envolvimento em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Cristiano Pontes mora em Santarém desde 2015. Investigação é realizada pela polícia civil de Goiás.

Preso na quarta-feira (30) em Santarém, oeste do Pará, por agentes da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO) de Goiás, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo Amazonas, o empresário Cristiano Pontes, 35 anos, é investigado por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Cristiano nega participação nos crimes.

Morando em Santarém com a família desde 2015, o empresário tem um restaurante de comida japonesa no shopping da rodovia Fernando Guilhon, tem uma outra empresa no centro da cidade e também atua na compra e venda de veículos.

A operação cumpriu 11 mandados expedidos pela 1ª Vara de Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, de Goiânia. No Pará, os mandados foram cumpridos em Santarém e no município de Itaituba. Em Santarém, além da prisão de Cristiano, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Entre os itens apreendidos estão 2 carros de luxo, avaliados em mais de R$ 1 milhão.

Ao menos oito pessoas foram presas nos estados do Pará e Goiás. Todas são investigados por suspeita de integrarem organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/12/2022/07:05:53

