Empresário que espancou mulher no MT é preso após se esconder em matagal

O empresário Guilherme Vinícius Cervo, flagrado em vídeo espancando uma mulher em via pública em Lucas do Rio Verde (MT), foi preso na manhã desta segunda-feira (30/9). Ele foi localizado por policiais em uma área de mata, no município vizinho de Sorriso, onde estava escondido desde o episódio de agressão.

As imagens que levaram à prisão ganharam repercussão no fim de semana. Registradas por câmeras de segurança, elas mostram o empresário descendo de uma caminhonete e atacando brutalmente uma mulher que estava em uma moto estacionada.

A vítima tenta escapar, mas é derrubada e atingida por socos e chutes, sendo salva apenas quando um motorista parou o carro e interveio.

Após a divulgação do vídeo, a Polícia Civil instaurou inquérito e intensificou as buscas. Guilherme já possui histórico de agressões e, segundo informações preliminares, teria agido por ciúmes.

Com a prisão, ele deve ser transferido para uma unidade prisional da região, onde ficará à disposição da Justiça. O caso segue em investigação e a vítima deverá prestar novo depoimento.

