Empresário se suicida com tiro na boca em evento com ministro de Minas e Energia e governador de Sergipe

Um empresário cometeu suicídio na manhã desta quinta-feira (4) no Radisson Hotel, em Aracaju (SE), momentos antes do início do Simpósio de Oportunidades: Novo cenário do gás natural em Sergipe.

O ato foi cometido pelo empresário gaúcho Sadi Paulo Castiel Gitz, dono de uma empresa chamada Escurial e ex-diretor da Associação Comercial de Sergipe (Acese), após discurso do governador Belivaldo Chagas (PSD).

Logo após a fala do governador, o empresário, que estava sentado, teria gritado: “Belivaldo, você é mentiroso” e dado um tiro na própria boca.

O ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima e Leite, estava presente ao evento. O simpósio foi encerrado imediatamente.

O governo do estado de Sergipe emitiu uma nota lamentando o ocorrido com o empresário e confirmou o cancelamento do evento.

