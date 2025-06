Empresário sofre grave acidente doméstico, em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | Na tarde de sábado, 31 de maio de 2025, o empresário Andrey, proprietário da empresa Via Tributária em Novo Progresso (PA), sofreu um grave acidente doméstico em sua residência. Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, ele se desequilibrou ao descer uma escada, caiu de uma altura aproximada de três metros e sofreu diversas lesões.

Inicialmente, Andrey foi internado em um hospital particular em Novo Progresso, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Devido à gravidade do caso, ele foi transferido na manhã deste domingo (1º) por uma UTI aérea ao Hospital Santo Antônio, em Sinop (MT).

Segundo nota divulgada nas redes sociais da Via Tributária, a família informou que o voo transcorreu sem intercorrências, e que o empresário deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva em estado estável. Ele aguarda a realização de uma tomografia para avaliação mais precisa de seu quadro clínico.

O Jornal Folha do Progresso deseja pronta recuperação ao empresário e força à família neste momento.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/06/2025/11:26:10

