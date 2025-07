Empresas prospectam áreas no Distrito Industrial de Marabá

(Foto: Reprodução) – Empreendimentos dos setores moveleiro e de economia circular buscam apoio da Codec para ampliar operações e fortalecer o polo industrial de Marabá

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC), recebeu, na manhã desta terça-feira (15), representantes das empresas Du’Sono Colchões e G. Pires Araújo durante reuniões on-line que trataram da prospecção de áreas no Distrito Industrial de Marabá, no sudeste do estado. As agendas reforçam o potencial do município como polo estratégico para novos investimentos, com propostas voltadas à fabricação de colchões e estofados, além da valorização de resíduos industriais.

A Du Sono Colchões, já instalada em Marabá em imóvel alugado, atua na produção de colchões e estofados, e quer ampliar sua estrutura e garantir maior autonomia produtiva. A empresa manifestou interesse na aquisição de uma área própria, medindo aproximadamente 30 mil metros quadrados para construir uma nova unidade com isolamento adequado contra incêndios e, futuramente, implantar um anexo para a fabricação de molas — componente atualmente adquirido fora do Pará.

A empresa gera atualmente 52 empregos diretos e cerca de 200 indiretos, com potencial de expansão para novas vagas. Durante a reunião, foi solicitado à Codec apoio na identificação de área com infraestrutura adequada para o acesso de caminhões de grande porte, além da articulação de incentivos fiscais que viabilizem a nova etapa produtiva. A empresa informou ter recebido propostas de outros Estados, mas disse manter o interesse em permanecer no município, reconhecendo Marabá como um ponto estratégico para o fortalecimento de suas operações.

Já a G. Pires Araújo atua na valorização de resíduos industriais, com foco na recuperação de pó de aciaria elétrica, com teor de zinco e resíduos metalúrgicos. A empresa também fabrica briquetes autorredutores — tecnologia que permite o reaproveitamento eficiente desses materiais no processo siderúrgico. Parte dos resíduos utilizados é proveniente da Sinobras, siderúrgica instalada no distrito de Marabá, o que reforça a integração entre indústrias locais e o compromisso com práticas alinhadas à economia circular.

Durante a reunião, a empresa demonstrou interesse em uma área já titulada no distrito e buscou informações junto à Companhia sobre a situação jurídica do terreno e os procedimentos necessários para viabilizar a sua aquisição junto ao atual proprietário. A Companhia irá analisar toda a situação do terreno, avaliando aspectos legais e documentais, de modo a orientar sobre as possibilidades de aquisição dentro da legalidade.

A atuação com diálogos e avaliações de oportunidades são algumas das atribuições estratégicas da Codec, que envolvem tanto a prospecção de áreas para novos empreendimentos quanto o acompanhamento de empresas já instaladas que desejam transferir a posse dos terrenos. Com isso, a Companhia assegura o uso produtivo e regular dos espaços nos polos industriais, evitando áreas ociosas e promovendo a dinamização econômica.

As reuniões contaram com a participação do diretor de Atração de Negócios e Investimentos da Companhia (DAIN), Manoel Ibiapina; do gerente de Comércio Exterior da DAIN, Eduardo Rodrigues; e da assessora técnica da Diretoria Técnica (DITEC), Sandra Moura. Na ocasião, a equipe apresentou os trâmites legais para cessão e aquisição de áreas nos distritos industriais, orientou os empresários sobre a documentação necessária e reforçou o apoio institucional disponível para viabilização das propostas.

“Nosso papel é justamente oferecer o suporte necessário para que empreendedores possam investir com segurança no Pará. Marabá é uma região estratégica, com infraestrutura consolidada e vocação industrial. A Codec está à disposição para articular as condições que favoreçam a permanência e o crescimento de empresas que geram emprego, renda e inovação”, destacou o diretor Manoel Ibiapina.

As iniciativas reforçam o protagonismo de Marabá como um dos principais polos industriais do Pará, atraindo investimentos que valorizam a produção local, geram empregos e impulsionam o crescimento econômico sustentável da região.

Fonte: Portal Debate, com Agência Pará

