Enade das Licenciaturas: entenda aplicação teórica e prática

Foto:Reprodução | Exame avaliará conhecimentos teóricos e habilidades práticas desenvolvidas por estudantes de licenciatura

Avaliar, de forma integrada, os conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridas pelos estudantes ao longo da graduação, tanto na dimensão teórica quanto na prática pedagógica: essa é a proposta do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A avaliação é realizada em duas etapas: a teórica, por meio da Prova Nacional Docente (PND), e a prática, durante o estágio supervisionado ou a regência de classe nas escolas de educação básica.

Aplicação teórica – A avaliação teórica, aplicada pela PND, tem como objetivo aferir o desempenho do participante em relação aos conteúdos programáticos das diretrizes curriculares nacionais de cada área avaliada. Também verifica as habilidades para se ajustar às exigências decorrentes da evolução do conhecimento.

Além disso, analisa as competências para compreender temas fora do campo específico da profissão, relacionados à realidade brasileira e a outras áreas do conhecimento.

As inscrições para a PND terminam nesta quarta-feira, 30 de julho.

A aplicação terá duração total de cinco horas e trinta minutos. A parte de formação geral contará com 30 questões de múltipla escolha e uma discursiva, elaboradas a partir de temas relacionados à formação de professores. Já a parte de componente específico terá 50 questões objetivas.

A questão discursiva avaliará não apenas os conhecimentos relacionados à formação de professores, mas também aspectos como clareza, coerência, coesão textual, argumentação, vocabulário e correção gramatical, conforme critérios estabelecidos na matriz de referência.

Aplicação da Prática – Já a avaliação prática tem como objetivo diagnosticar os conhecimentos, as competências e habilidades práticas desenvolvidas pelos estudantes ao longo da graduação. Além disso, busca reunir informações relevantes sobre as características, condições e experiências relacionadas às atividades realizadas no estágio supervisionado.

Essa avaliação é aplicada durante os estágios obrigatórios realizados em escolas da educação básica — públicas ou privadas — e se concentra especialmente no momento em que o licenciando assume a regência de classe. Com isso, pretende-se observar de forma concreta como o futuro professor coloca em prática os saberes adquiridos no curso.

A avaliação prática é composta por três instrumentos complementares: Questionário de Avaliação da Prática (AP) do Estudante, Questionário de Avaliação da Prática (AP) do Orientador de Estágio e Questionário de Avaliação da Prática (AP) do Supervisor de Estágio.

Todos os estudantes de cursos de licenciatura avaliados pelo Enade devem realizar a Avaliação da Prática uma única vez durante a graduação, quando forem considerados habilitados, conforme os critérios definidos no edital do exame. A realização dessa etapa é indispensável para a obtenção da regularidade junto ao exame.

Avaliação teórica (PND)

Período de inscrição: 14 a 30 de julho

Publicação dos locais de prova: 7 de outubro

Aplicação da prova: 26 de outubro

Divulgação da relação de estudantes em situação regular na avaliação teórica do Enade das Licenciaturas: 12 de dezembro

Avaliação da Prática

Preenchimento do Questionário de Avaliação da Prática pelo estudante: 4 de agosto a 28 de novembro

Preenchimento do Instrumento de Avaliação da Prática pelo supervisor de estágio: 11 de agosto a 5 de dezembro

Preenchimento do Questionário de Avaliação da Prática pelo orientador de estágio: 11 de agosto a 12 de dezembro

Acesse o Sistema PND

Saiba mais sobre a PND

Confira o edital da PND

Confira o edital da avaliação prática do Enade das Licenciaturas

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Inep e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/06:00:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...