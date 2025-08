Enchente mata 4 pessoas e deixa mais de 50 desaparecidas na Índia

(Foto: Reprodução) – As imagens impressionantes, que mostram uma enorme quantidade de água e terra descendo em direção a Dharali, viralizaram nas redes sociais

Uma enorme enchente atingiu a vila de Dharali, no estado de Uttarakhand, no Himalaia, no norte da Índia, nesta terça-feira (5).

Segundo a agência de notícias Reuters, o canal de TV India Today afirma que o desastre deixou pelo menos quatro pessoas mortas e mais de 50 desaparecidas.

Na rede social X, o gabinete do primeiro-ministro de Uttarakhand não confirma os números, mas afirma que as equipes do Exército e das forças de resposta a desastres já chegaram à área e estão trabalhando para resgatar pessoas presas sob escombros e lama.

“Expresso minhas condolências às pessoas afetadas por esta tragédia em Dharali, Uttarkashi. Além disso, desejo o melhor para todas as vítimas. Equipes de socorro e resgate, sob a supervisão do governo estadual, estão fazendo todo o possível”, postou Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia.

A polícia de Uttarakhand afirma que a elevação do nível das águas do rio Kheer Gad foi responsável pela grande inundação e fez um alerta à população: “Mantenham-se, junto com as crianças e o gado, a uma distância adequada do rio”.

As imagens impressionantes, que mostram uma enorme quantidade de água e terra descendo em direção a Dharali, viralizaram nas redes sociais.

Fonte: Portal Giro, G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/14:20:09

