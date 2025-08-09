Encontrada em área de mata idosa que estava desaparecida há dois dias em Santarém

Chegada da idosa no Hospital Municipal após resgate — Foto: Kamila Andrade / g1

Ana Maria, de 75 anos, havia saído de casa na quarta-feira (6) e tinha sido vista pela última vez próximo à nova Moaçara.

Chegaram ao fim por volta das 16h30 desta sexta-feira (8) as buscas pela idosa Ana Maria, de 75 anos, que estava desaparecida há dois dias. A idosa foi encontrada em uma área de mata próxima à via de acesso ao ZooUnama, na nova Moaçara, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações dos bombeiros que atuaram nas buscas, Ana Maria foi encontrada debilitada. Ela recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no local, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava de prontidão desde o fim da manhã. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal para avaliação.

Segundo relatos dos familiares, a idosa saiu de casa, no bairro Caranazal na quarta-feira (6), e a última vez que foi vista estava entrando em uma área de mata no bairro Espírito Santo, nas imediações da nova Moaçara.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para as buscas, e contaram com o apoio populares e uso de drones.

“Nós queremos agradecer a todos, à população santarena, aos órgãos, à polícia, aos bombeiros, grupos de motocross, a equipe de resgate, todo mundo que veio. Ela tá viva e já está aqui com a gente. Ela estava realmente onde a gente disse que ela estava, e sob a graça de Deus e de Nossa Senhora que cobriu ela com o manto protetor até agora, ela estava na selva, na mata, e agora ela retornou pra gente. Vovó, acabou o esconde-esconde, vem pra nós, vem”, disse eufórica a neta de Ana Maria, Sidiane.

Fonte: Sílvia Vieira, Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA

