Encontro com a morte: Mulher de 36 anos atraiu empresário para o latrocínio

O corpo do empresário Valdir Lanza de Moura foi encontrado em avançado estado de decomposição, no KM-90 da BR-163 no distrito de Castelo do Sonho no Estado do Pará, após quase trinta dias de tortura e incerteza a família conseguiu uma resposta, com a localização do cadáver os pontos vão se encaixando e as teses de Morte Encomendada e Latrocínio é o ponto principal do Inquérito Policial.

O empresário foi atraído para um “Encontro com a Morte”, crime planejado pelo casal Humberto Eduardo Marques, 27 anos e Amanda Luiza Teixeira de Almeida, 36 anos, com a participação de Maurício Campos, 18 anos.

Em entrevista o Delegado de Polícia Civil Dr. Thiago Marques Berger, esclareceu pontos que ainda eram incógnitas, o empresário estava mantendo um relacionamento afetivo com Amanda Teixeira, que por sua vez simultaneamente namora Humberto Marques, ambos com a vida pregressa no crime e integrantes de facção criminosa.

Humberto teria soltado há alguns dias um comunicado para algumas pessoas ingressadas em crimes, que teria uma encomenda para “conseguir” uma caminhonete Hilux que seria comercializada no Estado do Pará, inclusive com comprador certo e por um valor considerável.

“Esses indivíduos o Humberto e a Amanda já tinham a intenção de praticar roubos de caminhonetes e de ouro aqui no município de Alta Floresta, estes indivíduos são responsáveis pela tentativa de roubo que aconteceu na rua J, como este roubo foi frustrado a vítima reagiu e não se consumou, eles criaram um grupo para organizar a prática de roubos aqui no município, neste grupo eles monitoravam as casas de outras possíveis vítimas, monitoraram a casa de um garimpeiro, mas, este crime também não se consumou”, explicou.

Ainda conforme Berger, Valdir Lanza era um indivíduo que tinha apreço pela vida noturna, rotina movimentada e se relacionava com diversas mulheres inclusive com a suspeita Amanda, o empresário estaria já há alguns dias neste relacionamento, inclusive teria almoçado no dia do natal com a suspeita.

“A suspeita Amanda, ciente que o senhor Valdir usava jóias de ouro, cordões e pulseiras e tinha uma caminhonete de alto valor, ela repassou essas informações ao senhor Humberto que seria seu atual namorado, ele então em conluio com o suspeito Mauricio organizaram a prática deste crime”, destacou.

O empresário desapareceu dia 06/01 seu último contato foi as 19:30h, quando Valdir conversou com o filho de 11 anos e depois ninguém conseguiu qualquer contato telefônico com o empresário, a ligação caía somente na caixa postal e ele não respondia mensagens do Whastapp.

A comunicação foi realizada no dia 08/01, boletim registrado somente na segunda 09/01. Durante as diligências da Polícia Civil na casa da vítima, a equipe de investigação apurou que a caminhonete de Valdir não estava na garagem, mas os pertences da residência estavam em ordem, não aparentando nada de anormal.

As últimas imagens de Valdir são em frente a um restaurante e choperia no centro da cidade por volta das 20h, sua caminhonete foi vista em uma câmera passando pelo posto no redondo da cidade Alta por volta das 21:40 com os vidros erguidos, e posteriormente por uma madeireira às 21:59h, sentido a MT-325 sentido porto de areia, neste momento o empresário já estaria com a suspeita indo para o seu último encontro.

“Ao que tudo indica a suspeita Amanda atraiu o Valdir para um encontro amoroso, enquanto eles estavam dentro do veículo namorando os suspeitos Maurício e o suspeito Humberto chegaram no local raptando a Vítima Valdir”, explica.

A partir deste momento o trio já estaria de posse do empresário na execução do crime, o Veículo é capturado por câmeras de segurança uma hora e meia depois passando pela vicinal aos fundos do bairro Jardim das Araras e que liga na MT 208 às 23:27h, outra imagem em seguida flagra o veículo as 23:30h, depois as próximas imagens são no pedágio entre Alta Floresta e Carlinda às 23:39h.

O ponto chave para conseguir chegar aos suspeitos, foi que o sequestrador ao pagar o pedágio na MT-320 entre Colíder e Nova Santa Helena às 01:25h da manhã do dia 07/01, às imagens do veículo foi capturado por câmeras de segurança.

“Ao que tudo indica os indivíduos presos em Sinop são os executores deste crime e não há outros suspeitos para serem investigados, nós vamos encaminhar um novo histórico no ministério público”, ressaltou.

A prisão dos suspeitos aconteceu no dia 25/01 em uma residência no bairro Jardim dos Buritis em Sinop, os suspeitos Humberto Eduardo Marques, 27 anos, Mauricio Campos (18) e Amanda Luiza Teixeira (36). A caminhonete do empresário foi encontrada abandonada na estrada Celeste em Novo Progresso-PA (Com informações do Nativa News/Foto:Reprodução).

LEIA TAMBÉM:

Camionete roubada de empresário desaparecido no Mato Grosso seria desmanche em Novo Progresso

Corpo que pode ser do empresário desaparecido Valdir Lanza é encontrado, em Cachoeira da Serra (PA)

Jornal Folha do Progresso em 03/02/2023/10:47:46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...