Enem 2025: saiba quando será divulgado os locais de prova

Faltando menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, candidatos em todo o país estão ansiosos para saber onde irão realizar a prova. Essa informação é fundamental para o planejamento logístico dos participantes e deve ser divulgada nos próximos dias. Com base em edições anteriores, a previsão é que o Inep libere o local de prova na última semana de outubro, por volta do dia 28, cerca de 10 a 12 dias antes da primeira aplicação.

As provas do Enem 2025 estão marcadas para ocorrer nos dias 09 e 16 de novembro. No entanto, para os candidatos de três cidades do Pará: Belém, Ananindeua e Marituba, as datas serão diferentes por conta da 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), sediada na capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro. Nesses munícipios, os exames serão aplicados no dia 30 de novembro e 07 de dezembro.

A divulgação do local de prova é feita por meio do Cartão de Confirmação da Inscrição, que ficará disponível na Página do Participante. Esse cartão informa o endereço completo do local da prova, o número de inscrição do candidato, o número da sala, os horários de abertura e fechamento dos portões, e, se for o caso, os atendimentos especializados aprovados. Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia do exame, o Inep recomenda levá-lo impresso ou salvo no celular para facilitar a localização da sala.

Para acessar o Cartão do Participante, o candidato deve entrar no site oficial do Enem, fazer login com o CPF e a senha da conta Gov.br, clicar na aba “Aplicação” no menu lateral e, em seguida, no botão azul “Local de Prova”. A partir disso, será possível visualizar e salvar o cartão com todos os dados necessários.

Mais de 5,5 milhões de inscritos

O Enem 2025 registrou 5.540.560 inscrições em todo o país, sendo 4.811.338 confirmações. A região Nordeste lidera em número de participantes confirmados, com 1.737.789. Entre os estados com maior número de inscrições estão São Paulo, com 751.648 candidatos; Minas Gerais, com 464.994; e Bahia, com 428.019. Já os estados com menor número de inscritos são Amapá (33.193), Acre (28.962) e Roraima (14.162).

Nos dias de aplicação, além do cartão do participante, é obrigatório apresentar um documento de identificação original com foto. Serão aceitos: carteira de identidade (RG), carteira de motorista (CNH), passaporte, carteira de trabalho e também documentos digitais oficiais, como o e-Título e a CNH Digital.

O Inep recomenda que os candidatos visitem o local de prova com antecedência, para conhecer o trajeto, calcular o tempo de deslocamento e evitar imprevistos. Além disso, é importante destacar que o local de aplicação será o mesmo nos dois dias do exame.

Como a liberação do cartão ocorre em um período de grande acesso ao site do Inep, o sistema pode apresentar lentidão ou instabilidade. Caso isso ocorra, a orientação é tentar novamente em horários de menor tráfego, como pela manhã cedo ou à noite.

Se o cartão não estiver disponível, é importante verificar se o CPF utilizado é o mesmo da inscrição e aguardar um tempo antes de tentar novamente. Problemas com a senha da conta Gov.br podem ser resolvidos na própria plataforma, por meio da opção de recuperação de senha. Para dificuldades maiores, o candidato pode entrar em contato com o Inep pelo telefone 0800 616161.

Confira o cronograma do Enem 2025:

Divulgação do local de prova: prevista para 28 de outubro

Primeiro dia de prova: 09 de novembro

Segundo dia de prova: 16 de novembro

Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba: 30 de novembro e 07 de dezembro

Resultado final: janeiro de 2026

