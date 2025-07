Enem 2025 tem mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados; alta é de 11% em relação a 2024

O Enem é reconhecido como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil — Foto: Divulgação

Dados do MEC e Inep indicam participação de 72,6% dos concluintes da rede pública; São Paulo lidera em inscrições

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 teve 4.811.338 inscritos confirmados em todo o país, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Ministério da Educação e pelo Inep. O número representa um aumento de 11,2% em relação a 2024 e de 38% quando comparado a 2022.

Nesta edição, 72,6% dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública com inscrição pré-preenchida confirmaram participação — um total de 1.390.815 alunos. As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro. Cidades da região metropolitana de Belém terão datas alternativas por causa da COP30.

Rede pública: participação de concluintes chega a 72,6%

Dos 1.915.634 estudantes concluintes da rede pública que tiveram inscrição pré-preenchida, 1.390.815 confirmaram a participação. O modelo de inscrição automática para alunos da rede pública foi retomado em 2025 como parte de uma política de incentivo à adesão ao exame.

Maioria dos inscritos obteve isenção

Entre os inscritos confirmados, 3.049.710 foram isentos do pagamento da taxa, enquanto 1.761.628 pagaram o valor integral. Além disso, 98.558 candidatos utilizarão o exame como forma de obter certificação de conclusão do ensino médio ou proficiência parcial — alternativa retomada neste ano para maiores de 18 anos.

São Paulo lidera entre os estados com mais candidatos

O estado com o maior número de inscritos é São Paulo, com 751.648 candidatos, seguido por Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019). Os dados foram compilados a partir das inscrições confirmadas até o fim do prazo regular.

Aplicação em datas diferentes no Pará por causa da COP30

As provas do Enem 2025 serão aplicadas em 9 e 16 de novembro, mas três municípios do Pará — Belém, Ananindeua e Marituba — terão datas distintas: 30 de novembro e 7 de dezembro. A mudança foi determinada em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá na capital paraense no mesmo período do calendário regular do exame.

Orientações estão disponíveis no portal do Inep

O portal do Inep oferece uma página com orientações aos participantes (https://enem.inep.gov.br/participante/), além de uma seção de perguntas frequentes sobre o exame. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país, por meio do Sisu, Prouni e Fies. As notas também podem ser utilizadas em instituições de Portugal conveniadas com o Inep.

