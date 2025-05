Enem 2025 terá aplicação em datas especiais no Pará por causa da COP 30

Foto: Reprodução | Provas no estado serão realizadas em 30 de novembro e 7 de dezembro. As inscrições começam na segunda-feira (26).

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já tem data marcada e traz novidades importantes para os estudantes do Pará. Por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), as provas serão aplicadas em datas diferentes nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba: os exames ocorrerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, enquanto no restante do país seguem os dias tradicionais, 9 e 16 de novembro.

O edital do Enem foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (23), detalhando todas as regras, prazos e procedimentos para a edição deste ano. As inscrições começam na próxima segunda-feira (26) e seguem até 6 de junho, exclusivamente pela Página do Participante. A taxa de inscrição permanece em R$ 85, com pagamento até o dia 11 de junho.

Novidades: certificação e inscrição automática

Entre as principais mudanças desta edição está o retorno da certificação de conclusão do ensino médio pelo Enem. Pessoas com 18 anos ou mais poderão utilizar os resultados do exame para obter o certificado, desde que indiquem essa finalidade no momento da inscrição.

Além disso, pela primeira vez, estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão a inscrição pré-preenchida no sistema. A medida, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, busca simplificar o processo e ampliar a participação desses alunos. “Basta acessar a página, confirmar a inscrição e escolher a prova de língua estrangeira”, explicou o ministro.

Quem está isento da taxa?

Estão automaticamente isentos da taxa de inscrição:

Estudantes concluintes do ensino médio em 2025, matriculados na rede pública;

Participantes que solicitarem certificação de ensino médio pelo Enem e estiverem inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal.

Atendimento especializado e nome social

O Enem 2025 também garante atendimento especializado para participantes com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), entre outras condições. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição.

Travestis, transexuais e pessoas trans terão o uso do nome social assegurado automaticamente, conforme os dados já registrados na Receita Federal. Quem precisar atualizar essas informações deve fazê-lo antes de realizar a inscrição.

Enem: porta de entrada para o ensino superior

Criado para avaliar o desempenho dos estudantes ao final do ensino médio, o Enem é utilizado como principal critério de acesso ao ensino superior no Brasil. A nota do exame pode ser usada no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), além de processos seletivos em instituições públicas e privadas.

Com as novas medidas, o MEC espera garantir maior inclusão e alcance do exame, principalmente entre os jovens da rede pública.

Fonte: g1 Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/05:54:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...