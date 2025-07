Enfermeira é encontrada morta dentro de condomínio, no Pará

Foto:Reprodução | Jamille Araújo, de 29 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Ananindeua.

Mulher de 29 anos foi encontrada morta em um condomínio em Ananindeua; caso está sob investigação da Polícia Civil. Violência doméstica é uma preocupação crescente no Brasil.

A violência doméstica continua sendo uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil, com números alarmantes registrados diariamente em diversas regiões do país.

Em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, mais um episódio trágico chamou a atenção das autoridades e da população.

Jamille Araújo, de 29 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, no Condomínio Neo Fiorio, localizado na Rodovia Mário Covas, em Ananindeua, na noite da última quarta-feira (30).

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios, esteve no local acompanhada da equipe da Polícia Científica, que iniciou os primeiros levantamentos periciais.

De acordo com informações preliminares, a jovem teria sido morta pelo companheiro com quem morava. No entanto, as causas exatas ainda não foram oficialmente divulgadas.

