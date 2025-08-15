Enfermeira é presa em operação que investiga rede de crimes sexuais contra menores liderada ex-vereador e médico do MT

Foto: Reprodução | As investigações revelam que ela cometia os abusos contra crianças a mando do ex-parlamentar.

Uma enfermeira foi presa, nesta quarta-feira (13), em Rondonópolis (215 km de Cuiabá), sob a acusação de abuso infantil. A profissional de saúde, que atuava em serviço de home care, é apontada pela Polícia Civil como parte de uma rede criminosa liderada pelo médico e ex-vereador de Canarana, Thiago Bitencourt Ianes. As investigações revelam que ela cometia os abusos contra crianças a mando do ex-parlamentar. A identidade dela ainda não foi divulgada.

Veja vídeo:

De acordo com as investigações, o ex-vereador utilizava sua posição em uma unidade de saúde para se aproximar de vítimas e, posteriormente, cometer crimes sexuais. A prisão da enfermeira reforça a tese de que o médico não agia sozinho, mas contava com uma rede de cúmplices para a prática dos abusos e distribuição de material de pornografia infantil.

Em julho, a polícia já havia cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de um sargento da aeronáutica em Pernambuco, que também seria ligado a Bitencourt. No local, foi descoberto um estúdio e vasto material de pornografia infantil em dispositivos eletrônicos. No mesmo dia, outras sete mulheres foram presas em diversas cidades de Mato Grosso, todas com algum tipo de vínculo com o ex-vereador, mas, segundo a polícia, sem conhecimento da relação dele com os demais envolvidos.

Modus Operandi e Vítimas Identificadas

O delegado Flávio Leonardo, responsável pelo caso, explicou que as investigações apontam que o médico se aproveitava da fragilidade emocional das vítimas.

“Ele iniciava a relação a partir do momento em que as vítimas tinham alguns tipos de problema emocional”, afirmou o delegado. Após criar um vínculo de confiança, Bitencourt exercia domínio psicológico, o que evoluía para os abusos. Em alguns casos, as filhas das vítimas também eram envolvidas.

A polícia identificou ao menos seis vítimas, incluindo crianças e adolescentes. Entre os casos mais graves, destacam-se: uma mulher de 29 anos e sua filha de 8 anos; uma mãe e filha, com idades não divulgadas; uma adolescente de 17 anos, mantida em “escravidão sexual”; uma adolescente de 15 anos, abusada desde os 12 anos; uma criança de apenas 2 anos e uma mulher de 36 anos.

As investigações também apontam que os crimes, que incluíam a utilização de fantasias de dominação sexual, teriam ocorrido até mesmo dentro do consultório médico de um PSF (Programa de Saúde da Família) em Canarana. Após o término dos relacionamentos, Thiago Bitencourt continuava a coagir as mulheres com ameaças e violência para manter as relações sexuais. A prisão da enfermeira é mais um passo na desarticulação da rede criminosa.

Quem é Thiago

Thiago atuava em uma Unidade de Saúde da Família (USF) e defendia pautas de direita como parlamentar. Formado em medicina em 2009, em uma instituição particular de Cuiabá, Thiago não possui especialização registrada, conforme o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), e atuava como clínico geral.

Em 2024, ele foi eleito como vereador de Canarana, pelo Partido Liberal (PL). Thiago foi preso no dia 31 de maio, por estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil.

Na casa dele, foram encontradas imagens relacionadas a abuso sexual infantil, sendo parte do material produzido e compartilhado pelo próprio vereador. Em uma foto dos materiais apreendidos, é possível ver um conjunto de roupa infantil feminina e brinquedos sexuais. Segundo a polícia, os materiais eram usados para fantasias sexuais do ex-parlamentar.

A investigação revelou que Thiago buscava se aproximar de mulheres com filhas ou com acesso direto a crianças. Há evidências de que algumas dessas mulheres possam ter colaborado com os abusos dos investigados.

No dia 10 de junho, Thiago foi indiciado por quatro crimes:

estupro de vulnerável;

produção e armazenamento de material de abuso sexual infantil;

divulgação de cenas de exploração sexual via WhatsApp;

posse de material de abuso sexual infantil;

Dias depois, ele foi indiciado por outros três crimes:

estupro;

estupro de vulnerável;

violência psicológica.

Também foi decretada a prisão preventiva do investigado, diante da gravidade dos fatos e para assegurar o andamento do processo.

