Enfermeira é sufocada até a morte por ex-companheiro que não aceitava término

Foto:Reprodução | O crime ocorreu nesse sábado (11/10), no bairro do São Jorge, em Maceió (AL). A mulher deixa dois filhos, ambos crianças

Uma enfermeira, identificada como Ketyni Maria Gomes da Silva, foi morta nesse sábado (11/10), na residência em que vivia com os dois filhos, no São Jorge, em Maceió (AL). Informações da polícia apontam que a mulher teria sido asfixiada até perder a vida. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da mulher, pai dos filhos dela — dois meninos, ambos crianças.

Os indícios apontam que o crime teria sido motivado pelo descontentamento do homem com o término do relacionamento. Ele se entregou à polícia horas depois do crime, em uma delegacia. O indivíduo confessou o crime e acompanhou os investigadores até a cena do assassinato. Ketyni foi encontrada sem vida, em uma cama de casal. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A morte da enfermeira causou comoção na comunidade e revoltou amigos e familiares. Nas redes sociais, onde ela costumava publicar fotos dos filhos e postar sobre sua profissão, alagoanos lamentaram a partida e cobraram por justiça. “Que sirva de alerta para nós: nunca se calar diante do perigo. É doloroso demais saber que você se foi sem ter a chance de viver tranquila”, escreveu uma internauta.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/07:00:00

