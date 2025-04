Enfermeira esquece agulha em bebê de 4 meses durante vacinação

A mãe havia levado o bebê ao posto de saúde para receber as vacinas contra o Pneumococo, a Poliomielite, o Pentavalente Quíntuplo e o Rotavírus. (Foto: Reprodução)

A criança precisou ficar internada no hospital para investigar possíveis complicações.

Um bebê de quatro meses ficou com uma agulha cravada na perna após ser vacinado por uma enfermeira em um posto de saúde, em Florencio Varela, no Paraguai. A criança havia ido ao local receber as vacinas contra o Pneumococo, a Poliomielite, o Pentavalente Quíntuplo e o Rotavírus.

A mãe do bebê percebeu o erro por volta das 15h30, porque o seu filho não conseguia parar de chorar desde a aplicação. Quando ela removeu a fita adesiva com o algodão, constatou que havia uma agulha presa na perna da criança.

A mãe do bebê explicou como percebeu que havia algo de errado com o bebê. “Fui à clínica às 13h30. Eles deram a ele quatro vacinas injetáveis e uma oral. Quando cheguei em casa, meu bebê não parava de chorar. Pensei que fosse por causa das vacinas, mas não parava.

Às 15h30, removi a fita e vi que a enfermeira tinha deixado a agulha dentro da perna dele. Eu não conseguia acreditar”, contou.

Após perceber a vermelhidão, o inchaço e o sangramento na perna, o bebê foi encaminhado para o hospital, onde passou pelos devidos cuidados médicos. No local, a criança foi internada por algumas horas enquanto os médicos fizeram exames para verificar possíveis sequelas ou complicações, e após o término deles, foi liberado para voltar para casa.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2025/13:25:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...