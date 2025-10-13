Engenheiros agrônomos impulsionam o desenvolvimento sustentável no Pará

Foto: Reprodução | Atualmente, mais de 430 profissionais compõem o quadro do Executivo estadual e atuam como ponte para a transformação ambiental, social e econômica.

Produção agrícola, defesa agropecuária, preservação e licenciamento ambiental, planejamento estratégico e inovação estão entre as frentes de atuação dos engenheiros agrônomos no Pará, peças estratégicas para fortalecer o desenvolvimento sustentável no Estado. Neste domingo (12) é celebrado, no Brasil, o Dia do Engenheiro Agrônomo. Atualmente, mais de 430 profissionais compõem o quadro do Executivo estadual e atuam como ponte para a transformação ambiental, social e econômica.

“A assistência técnica do engenheiro agrônomo garante mais comida na mesa, mais renda no campo e maior autonomia para a agricultura familiar. É uma transformação, que cria cadeias produtivas sustentáveis, resultando em alimentos mais saudáveis e disponíveis, fortalece segurança alimentar e amplia oportunidades de mercado para o agricultor familiar”, destaca Rony Torquato, engenheiro agrônomo que atua no Escritório Local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) em Itupiranga, município do sudeste do Estado.

A Emater conta com quase 200 engenheiros agrônomos no quadro de pessoal. Francisco Chaves, servidor há 51 anos da Empresa, é um dos profissionais que contribuem, sobretudo, para o fortalecimento da produção agrícola. “A verticalização do feijão manteiguinha de Santarém e o aumento da variedade de mais de quatro tipos de mandioca comercializadas são exemplos do fortalecimento da produção, a partir da atuação dos extensionistas rurais da Emater, indispensáveis nesse processo”, exemplifica.

Apoio – A produtora rural da comunidade São Luís, município de em Oriximiná, Cristiane Souza, celebra a atuação dos agrônomos em benefício dos produtores e os avanços alcançados com a integração. “Os engenheiros da Emater nos ajudam a produzir cada vez mais. Nos ajudam a emitir nosso CAF (Cadastro da Agricultura Familiar) e a DAP (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), além de auxiliar na elaboração de projetos para termos financiamento no banco e, assim, aumentar a produção, além de garantir a qualidade dos produtos para cultivar. É muito importante esse suporte”, ressalta Cristiane.

Presidente de uma cooperativa de agricultura familiar de Serra Pelada, distrito de Curionópolis, também no sudeste paraense, o produtor Ramom Marques reforça a importância da maior proximidade dos engenheiros agrônomos da Emater com a comunidade. “Esse trabalho é de grande relevância, tanto pelo acompanhamento técnico, pelas orientações, instruções que eles nos passam e as capacitações, quanto pela emissão dos CAFs, que nos permitem acessar programas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, entre outros”, informa.

Protagonismo – Todas as políticas voltadas ao desenvolvimento agropecuário, principalmente as que envolvem pecuária, lavoura, plantios de culturas industriais e temporárias, além do Sistema Agroflorestal (SAF), são comandadas por um engenheiro agrônomo. Ivaldo Santana, engenheiro agrônomo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), ressalta o protagonismo da profissão e valorização dos profissionais.

“Tudo o que envolve a questão agropecuária, o agrônomo é protagonista. Seja na produção de animais, de sementes, de frutos, de grãos, tudo que envolve o campo, o engenheiro agrônomo pode atuar. Ele executa, orienta, pesquisa, garante assistência técnica e acompanhamento que envolve a distribuição de implementos agrícolas. É um leque de atividades fundamentais, inclusive, nessa transição agroecológica, com a busca da redução do uso de agrotóxicos”, diz.

