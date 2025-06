Enteada tenta golpear padrasto com facão durante briga em frente a farmácia em bairro nobre de Cuiabá

(Foto: Reprodução) – Uma travesti, que não teve o nome divulgado, foi vista tentando atacar o padrasto com um facão durante uma briga na manhã deste domingo (22), no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá.

Até o momento, não há confirmação se ela foi detida. As informações são preliminares.

O caso ocorreu no estacionamento de uma farmácia localizada em uma das regiões mais movimentadas do bairro. Conforme mostram vídeos gravados por testemunhas, a travesti se envolve em uma discussão acalorada com o padrasto e a própria mãe, que estavam sentados dentro de um carro prata, estacionado em frente ao estabelecimento.

Em um momento de maior tensão, ela vai até o porta-malas de um veículo preto, pega um facão e parte em direção ao padrasto, que consegue impedir os golpes segurando os braços da agressora. Apesar da tentativa de ataque, ninguém ficou ferido.

Segundo relatos de pessoas que presenciaram a cena, o desentendimento teria começado após o idoso acusar a travesti de aliciar homens para a própria mãe, o que teria gerado revolta e a reação violenta.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. No entanto, conforme apurado pelo Olhar Direto, até a última atualização desta matéria não havia registro oficial da ocorrência junto à Polícia Militar.

O caso ainda deve ser apurado pelas autoridades.

