Enteado é suspeito de assassinar padrasto com espeto de churrasco em Pau Amarelo: família clama por justiça – TV Jornal

A vítima criava o suspeito desde os quatro anos de idade; família relata convivência conturbada, mas sem histórico de agressão física

Um homem foi brutalmente assassinado pelo enteado no bairro de Pau Amarelo, município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A vítima, Alcides Teixeira do Rego, de 59 anos, foi esfaqueada no pescoço com um espeto de churrasco após discussão familiar.

Relação conturbada culminou no assassinato

Alcides acolheu o enteado, identificado como Gabriel, desde os quatro anos de idade. A convivência entre eles, porém, era marcada por desavenças frequentes, principalmente por Alcides aconselhar o enteado a abandonar o vício em drogas, dando origem a discussões verbais e ameaças, mas sem agressões físicas.

Após um desses confrontos, Gabriel teria atingido o padrasto no pescoço com um espeto de aço. A polícia foi acionada por um parente que informou o acontecido. Ao chegar no local, as autoridades confirmaram a morte de Alcides. Segundo relatos, ele não teve a oportunidade de receber assistência médica devido à gravidade do ferimento.

Família mostra revolta com o crime

A irmã da vítima, em relato à TV Jornal, afirmou: “Quero justiça e quero que procure ele para onde ele estiver, para ele pagar pelo que ele fez”. Ela conta, ainda, que Alcides dedicou-se à criação do suspeito “desde os quatro anos de idade, deu a ele uma educação de qualidade, sustentava-o e mesmo assim foi recompensado com isso”.

Investigação em andamento

Atualmente, o caso é dirigido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca por informações que possam levar à localização de Gabriel.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Fonte: TV Jornal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/13:59:45

