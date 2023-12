Enteados matam padrasto após agressão à mãe no ES

A vítima teve uma crise de ciúmes e agrediu a mulher, de 48 anos. Eles estavam em um bar quando a agressão começou.

Três a cada dez brasileiras já foram vítimas de violência doméstica, de acordo com a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV).

O levantamento ainda mostra que 30% das mulheres do país já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homens. O número representa mais de 25,4 milhões de brasileiras que já foram vítimas desse tipo violência em algum momento da vida.

Neste final de semana, um homem foi morto na véspera de Natal pelos dois enteados após agredir a mãe dos jovens, em São Mateus (ES). A vítima teve uma crise de ciúmes e agrediu a mulher, de 48 anos. Eles estavam em um bar no bairro Aviação quando a agressão começou.

Os filhos da mulher, de 17 e 21 anos, deram um golpe com um pedaço de madeira na cabeça do padrasto para defender a mãe. Quando a Polícia Militar chegou ao estabelecimento, os jovens já tinham fugido.

O padrasto foi levado ao Hospital Roberto Silvares, mas não sobreviveu. O corpo foi levado para o SML (Serviço Médico Legal) de Linhares, onde passará por necropsia.

Quer ver mais notícias do Brasil? Acesse nosso canal no WhatsApp.

Os filhos da mulher continuam foragidos. O caso está sendo investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/14:02:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...