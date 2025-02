Entenda a sua conta: Equatorial Pará orienta sobre como ler o medidor de energia

(Foto:Reprodução) – Uma maneira eficaz de acompanhar o valor da conta de luz e evitar surpresas no final do mês é monitorar o medidor de energia.

Para ajudar os consumidores a entender melhor seu consumo, a Equatorial Pará oferece orientações sobre como realizar a leitura desses medidores. Dessa forma, os clientes podem identificar o gasto em kWh e adotar hábitos para um uso mais eficiente da energia elétrica.

Os modelos mais tradicionais são os analógicos e os digitais. O medidor analógico é composto por quatro ou cinco círculos que possuem uma série de números, em desenho parecido com o de um relógio. Cada círculo funciona em sentido horário e também anti-horário. O consumo registrado depende da posição dos ponteiros; se eles estiverem entre dois números, considere o menor número. Já no medidor digital, a leitura é mais simples: o consumo em kWh é exibido diretamente no visor.

A gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Luciana Carmo, pontua a importância de monitorar os medidores. “Acompanhar o consumo de energia ajuda no planejamento financeiro. Pois, permite calcular melhor os gastos. É por isso que a Equatorial Pará vem orientando constantemente seus consumidores e promovendo ações para incentivar um uso mais consciente e eficiente dessa energia no dia a dia”, explica.

Como calcular

Vale ressaltar que nestes dois tipos, para se ter o valor do consumo do mês, a pessoa deverá visualizar a medição total indicada no medidor e subtrair a contagem que estava presente no medidor no mês anterior, que é possível de ser consultada na última fatura, já que a contagem dos aparelhos não zera.

O resultado deste cálculo deverá ser multiplicado pela tarifa vigente estabelecida pela agência nacional de energia elétrica (Aneel), que em fevereiro de 2025, para os consumidores da classe residencial, é de R$0,9384 / kWh, sem os impostos, e assim se chegará ao valor aproximado da fatura de energia.

Na prática, se um medidor apresenta no primeiro mês de uso o valor de 200 kWh e no segundo mês 450 kWh, logo, no segundo mês o consumo real foi de 250 kWh, já que como o medidor não zera, é necessário fazer a subtração de um mês para o outro. Então, 250 kWh x R$0,9384 = R$234,60 Este seria o valor da conta no segundo mês, sem impostos.

Fonte:Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2025/16:09:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...