Entenda ação policial que apreendeu armamento, onde houve troca de tiros com grupo de criminosos em Novo Progresso

Arsenal encontrado estava em imóvel na zona rural onde criminosos usavam como esconderijo. (Foto>Divulgação)

Conforme informação , após ocorrência de tentativa de assalto a compra de ouro, diligencias das policias civil e militar buscavam pelos suspeitos, momento que um veiculo suspeito ao deparar com viatura policia, saiu as presas, e foi perseguido pelos policiais, adentraram em uma vicinal nas proximidades da Transportadora Comando Diesel, onde houve troca de tiros. Um suspeito foi atingido e morreu no local, outros integrantes fugiram pela mata, a indícios de feridos, o armamento foi apreendido dentro do imóvel.

A policia investiga se armamento apreendido e grupo criminoso interceptado é o mesmo que tentou assaltar compra de ouro em Novo Progresso.

Reforço policia foi requisitado deve chegar de aeronave ainda hoje.

Entenda o caso

As Policia Civil e Militar trabalham em conjunto para identificar e prender envolvidos em uma tentativa de roubo a uma Compra de Ouro, resultou na apreensão de armas de grosso calibre, munições e veículos, incluindo um blindado, na manhã da última quinta-feira (21), no município de Novo Progresso, sudoeste paraense. A operação ocorreu na zona rural, durante diligências imediatas, para capturar os suspeitos que na tentativa frustrada de roubo, fugiram para uma área de mata.

Segundo a equipe policial, no momento em que os agentes de segurança aproximaram-se da mata, os indivíduos que estavam escondidos em uma residência, onde armas e munições estavam armazenados, os suspeitos iniciaram disparos de fuzil contra os agentes. E durante a ação repressiva, um dos envolvidos foi atingido por um disparo e veio a óbito no local, enquanto outros conseguiram adentrar para outras áreas da mata. Nenhum dos policiais envolvidos na operação ficou ferido.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, elogiou a ação policial que resultou na apreensão de armamento e evitou com que uma ação criminosa se concretizasse. “Nossos policiais foram ágeis e tiveram a tomada de decisão acertada, desde quando tomaram conhecimento do fato até as diligências que derivou em êxito. Isso mostra a força que o sistema de segurança pública tem e como ele tem se preparado para agir em situações como esta. Agora teremos o trabalho de investigação para apurar como esse grupo estava agindo e identificar outros possíveis participantes”, apontou.

Materiais apreendidos

Na residência localizada dentro da mata, foram apreendidos 9 carregadores de fuzil 5,56, 2 carregadores de fuzil .30, 5 carregadores de pistola 9mm, 1 saco de munições contendo 66 munições de 9mm, 1 saco contendo 94 de .30, 1 saco contendo 300 munições de 5,56, 1 pistola marca taurus, 9 mm, 1 Magal .30, 2 fuzis colt ar15 , 1 fuzil T4, além de dois veículos, sendo 1 hylux prata e 1 SW4 blindada, e também balaclavas e ligas de elástico. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para procedimentos cabíveis.

Reforço Policial

Equipes locais das Polícias Militar e Civil seguem em diligências ininterruptas para localizar e prender os demais envolvidos. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar também estão sendo enviadas em uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) para reforçar as buscas. As investigações por meio da Polícia Civil também seguem em andamento para esclarecer todos os fatos.

