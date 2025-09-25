Entenda como será realizada a segurança da COP30 em Belém

Foto:Reprodução | São esperados para a cúpula, que ocorre no mês de novembro em Belém, representantes de 196 países

Embora o Brasil tenha sediado grandes eventos internacionais na última década, como Copa do Mundo, Olimpíadas e G20, a realização da COP30 apresenta um desafio inédito em relação aos outros: a presença de uma grande quantidade de líderes mundiais em uma cidade amazônica, fora do eixo Brasília-Rio-São Paulo.

São esperados para a cúpula, que ocorre no mês de novembro em Belém, representantes de 196 países, entre presidentes, primeiros-ministros, vice-presidentes, ministros e diplomatas.

A presença dessa grande quantidade de líderes estrangeiros é determinante para a organização da segurança de um grande evento, aponta Cesar Mello, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coronel da reserva da Polícia Militar do Pará.

“Cada autoridade deve ter um nível de segurança apropriado aos potenciais riscos. Dois presidentes de países distintos podem e certamente têm níveis de segurança diferenciados. Nesse caso, os espaços a serem frequentados por essas pessoas requerem medidas adicionais, como varreduras antibombas, controle de acesso mais rigoroso, planos de evacuação etc.”, explica.

Nesta quinta (25), chegará a Belém o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico, considerado o maior navio de guerra da América Latina. Ele irá atracar no porto da capital paraense como parte do esquema de segurança da COP30.

O navio saiu do Rio de Janeiro em 13 de setembro, transportando 1.042 militares, 83 veículos (sendo seis blindados), quatro helicópteros, armamentos, sensores, munições, mísseis, material de mergulho e aparato para operações de defesa nuclear, biológica, química e radiológica.

De acordo com a organização da COP30, a operação especial de segurança se concentrará de 5 a 22 de novembro de 2025, aproximadamente. Nos dias 6 e 7, a capital paraense recebe a cúpula de chefes de Estado e de governo. Depois, de 10 a 21, ocorre a conferência climática das Nações Unidas.

Ao todo, são esperadas cerca de 50 mil pessoas ao longo da conferência.

AJUSTES

Cada evento internacional de grande porte, ressalta Cesar Mello, é único e tem suas especificidades. Segundo ele, um presidente, por exemplo, deverá demandar mais segurança que um vice, que, por sua vez, possui uma segurança superior a um ministro.

Além disso, Mello afirma que é importante ter em conta outras variáveis como o grau de exposição e risco que cada país enfrenta no momento. Países que dão pouca atenção às questões ambientais, por exemplo, tendem a ser alvos de protestos em um evento relacionado ao clima.

O pesquisador afirma que, normalmente, os procedimentos de segurança nos locais de hospedagem são ajustados com cada país.

Em geral, a Polícia Militar faz a segurança do lado de fora do hotel e nas imediações. Na recepção e áreas comuns, policiais locais podem estar em trajes civis para segurança e controle de acesso. No andar no qual está a autoridade, e geralmente no quarto ao lado, ficam as equipes de segurança pessoal.

Além das autoridades, existe ainda no planejamento a segurança dos outros visitantes, da população local e de eventuais manifestações que ocorram no período.

“Em um evento grande como a COP30, com muitas autoridades e VIPs, é absolutamente necessário uma coordenação central de todos os aspectos que envolvem segurança e mobilidade”, diz Mello.

Segundo a organização da COP30, a estimativa é que sejam empregados cerca de 8.000 servidores de segurança pública, inteligência e defesa nacional durante o evento.

“O número de profissionais na segurança do evento pode mudar até novembro, está em constante análise, conforme monitoramentos, confirmações de participantes e outras questões de planejamento.

Dificilmente iremos confirmar um número final, oficial, por questão estratégica”, diz Pedro Pontual, secretário-executivo adjunto da Casa Civil. Ele lidera o planejamento de segurança da COP30.

O modelo de segurança previsto é chamado de integrado e interfederativo, ou seja, com a participação de órgãos federais, estaduais e municipais.

Participam dessa coordenação órgãos como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Gestão e Inovação, além da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará e da Guarda Civil Municipal de Belém.

No Parque da Cidade, local previsto para receber os principais encontros, haverá proteção especial.

A chamada zona azul, espaço oficial das negociações entre os líderes mundiais, terá controle direto da organização, por meio do órgão de segurança da ONU.

Haverá interdições de vias, principalmente na chegada dos líderes, e uma logística especial de transporte e segurança também para os navios que servirão como hotéis e para as áreas que concentram as opções de hospedagem.

“A operação de segurança encontra-se nos ajustes finais de operação, conforme oficina de trabalho a ser realizada no fim de setembro, em Belém”, disse, em nota à reportagem, a organização da cúpula.

