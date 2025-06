Entenda o caso de homem preso por encenar casamento com menina de 9 anos na Disney

Homem teria reservado espaço na Disney Paris por cerca de £ 111 mil (o equivalente a R$ 820 mil) e convidado cerca de 100 pessoas (Foto: Arquivo, NSC Total)

Um britânico de 22 anos foi preso pela polícia francesa após participar de uma cerimônia falsa de casamento com uma menina ucraniana de nove anos no parque da Disney em Paris, no sábado (21). O homem alegou que se tratava de uma encenação para as redes sociais, de acordo com informações do jornal O Globo.

O homem teria reservado o espaço por cerca de £ 111 mil (o equivalente a R$ 820 mil) e convidado cerca de 100 pessoas. Funcionários do parque interromperam o evento ao perceber a presença da criança e acionaram as autoridades.

Além do britânico, foram detidos a mãe da menina, uma ucraniana de 41 anos, e dois cidadãos letões. Um deles, de 55 anos, afirmou ter sido contratado para interpretar o pai da noiva por 12 mil euros (R$ 75 mil) e só descobriu o envolvimento da criança no dia do evento.

Já os “convidados” teriam sido recrutados na internet para participarem de um “ensaio de casamento na Disney”. Os figurantes disseram que foram levados ao local em ônibus e receberam pulseiras rosas com os nomes dos “noivos”. Segundo a BFM TV, eles foram informados de que a filmagem era “estritamente confidencial”.

O suspeito disse à polícia que o objetivo era produzir um vídeo para a internet. Ao notarem a presença da criança, os funcionários da Disney suspenderam todas as atividades previstas. A menina estava de vestido de noiva e calçava saltos de dez centímetros.

O Ministério Público de Meaux confirmou a prisão do britânico, da mãe da criança e dos dois letões. O britânico e um dos detidos da Letônia tiveram a prisão preventiva prorrogada sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Exames médicos na menina não revelaram sinais de violência.

“As investigações indicam que se tratava de uma encenação, com os convidados atuando como figurantes”, informou o Ministério Público.

A administração do parque afirmou em nota que, “após a identificação de importantes irregularidades”, as forças de segurança foram acionadas e intervieram prontamente. A Disney afirma que vai cooperar com as investigações. Os funcionários disseram que em hora alguma foram avisados de que seria uma encenação.

