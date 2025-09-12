Entenda operação que investiga grupo empresarial suspeito de sonegar R$ 90 milhões em impostos no Pará

Operação “Underbill” da Polícia Federal — Foto: Polícia Federal

Segundo a polícia, responsáveis podem responder pelos crimes de descaminho, contrabando, sonegação fiscal, evasão cambial e organização criminosa.

As investigações da operação “Underbill”, que apura crimes de sonegação de R$ 90 milhões por um grupo empresarial paraense, revela que as mercadorias importadas com suspeita de fraudes tributária e aduaneira eram distribuídas para ao menos sete estados do Brasil.

Na última quarta-feira (10), agentes da Receita Federal, Polícia Federal e do Ministério Público Federal cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em Belém.

De acordo com a investigação, as cargas chegavam ao país pelos portos de Belém e Vila do Conde, na cidade de Barcarena, e eram distribuídas para o Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.

Segundo o delegado da PF Roger Morgado Carvalho, “as investigações indicam que o grupo importava produtos do exterior, principalmente provenientes da China, internalizavam no Brasil com a aplicação de métodos para sonegar impostos”.

“A gente pode citar o subfaturamento, a utilização de empresa de terceiros, o que gerava um prejuízo significativo para o erário e uma concorrência desleal no mercado que prejudicava as empresas nacionais e as empresas que importam de maneira correta”, disse.

A identidade dos investigados e quais eram os produtos comercializados com suspeita de fraude não foram informados pela polícia, que investiga o caso sob sigilo.

Irregularidades investigadas

Entre as irregularidades detectadas nas operações comerciais e nas finanças dos importadores, estão as suspeitas de que:

os produtos eram declarados com um valor menor do que o real (o chamado subfaturamento);

impostos federais não eram pagos (sonegação);

‘laranjas’ (pessoas ou empresas de fachada) eram usados para esconder os verdadeiros donos dos negócios;

havia tentativas de dificultar o controle da Receita Federal na hora de identificar e contar os produtos;

e as regras de órgãos reguladores eram desrespeitadas.

O esquema, segundo a investigação, contava com a participação de comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e empresas de comércio exterior.

O grupo é suspeito de praticar subfaturamento, interposição fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, violação de direitos de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio.

As análises fiscais e financeiras dos envolvidos também apontaram, de acordo com os agentes, indícios de movimentação financeira incompatível de diversas pessoas físicas e jurídicas, envio ou recebimento de dinheiro sem seguir as regras e leis do Banco Central e da Receita e ocultação de patrimônio.

Início da investigação

A investigação, sob sigilo judicial, teve início a partir da análise de autuações fiscais realizadas sobre empresas importadoras.

O grupo empresarial paraense é suspeito de sonegar cerca de R$ 90 milhões em tributos, facilitar a entrada irregular de produtos estrangeiros no país e realizar pagamentos internacionais por meio de câmbio ilegal.

Os responsáveis poderão responder pelos crimes de descaminho, contrabando, sonegação fiscal, evasão cambial e organização criminosa. Foram apreendidos bens avaliados em R$ 26 milhões.

A operação contou com a participação de 17 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de 50 policiais federais.

LEIA TAMBÉM:Operação investiga grupo empresarial suspeito de fraudar mercadorias importadas e sonegar cerca de R$ 90 milhões de impostos no Pará

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/10:01:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...