Entenda por que 15 de outubro é o Dia dos Professores

O Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro, é uma das datas mais simbólicas do calendário educacional brasileiro. Mais do que uma homenagem, a data tem uma origem histórica que remonta ao período imperial, quando o Brasil começou a estruturar oficialmente o ensino público no país.

A origem do Dia dos Professores está ligada a um decreto assinado por Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827, que criou o Ensino Elementar no Brasil. O documento determinava que todas as cidades, vilas e povoados do Império deveriam manter escolas de primeiras letras, estabelecendo as bases para o sistema educacional brasileiro.

Mais de um século depois, em 1947, um grupo de professores paulistas decidiu retomar o significado da data, propondo que fosse um dia de reflexão e homenagem aos educadores. A ideia ganhou força em todo o país, e em 1963, por meio do Decreto Federal nº 52.682, o governo oficializou o 15 de outubro como feriado escolar nacional, instituindo oficialmente o Dia dos Professores.

A celebração busca reconhecer o papel essencial dos educadores na formação intelectual e social da população, além de reforçar a importância da valorização da carreira docente. O professor é visto como um agente de transformação, responsável por despertar o pensamento crítico, transmitir conhecimento e contribuir para o desenvolvimento do país.

A primeira comemoração ocorreu na cidade de São Paulo. Ela foi encabeçada pelo educador Salomão Becker, que ficou conhecido por suas célebres frases: “Professor é profissão, educador é vocação” ; “Em Educação, não avançar já é retroceder.”

Salomão Becker, criador do Dia dos Professores no Brasil

Apesar do simbolismo da data, a categoria ainda enfrenta desafios diários, como baixa remuneração, falta de estrutura escolar e sobrecarga de trabalho. Por isso, o 15 de outubro também é um lembrete da necessidade de políticas públicas que garantam valorização, formação contínua e melhores condições de trabalho aos profissionais da educação.

Ao longo dos anos, escolas de todo o Brasil celebram o Dia dos Professores com homenagens, atividades culturais e mensagens de reconhecimento, reafirmando o compromisso de que ensinar é um dos maiores atos de amor e dedicação à sociedade.

