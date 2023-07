Entenda quem fica com a herança de Jô Soares, que inclui duplex de R$ 12 milhões

O apresentador comprou dois imóveis no edifício da década de 1950, para transformá-los em um duplex de 628 m² com elevador particular. (Foto:©Tv Globo / Zé Paulo Cardeal).

Jô Soares morou desde 1980 em um apartamento no bairro do Higienópolis, com vista para o Vale do Pacaembu.

O apresentador comprou dois imóveis no edifício da década de 1950, para transformá-los em um duplex de 628 m² com elevador particular.

Hoje a venda por R$ 12 milhões, Soares passou o apartamento inteiramente a Flávia Maria Junqueira Pedras Soares em 2017, quatro anos antes de sua morte, segundo apuração do Notícias da TV.

O portal teve acesso ao testamento do apresentador, que deixou 10% de seus bens para alguns funcionários que trabalharam em sua casa.

Junqueira ficou com 80% do patrimônio total, e outros 10% foram a Claudia Colossi, amiga de Soares -solteiro, filho único e sem herdeiros.

A ex-esposa também recebeu a biblioteca do apresentador, com mais de 5 mil livros, além de joias, relógios, canetas, quadros e instrumentos de estúdio.

Junqueira também foi nomeada administradora das contas bancárias de Soares dentro e fora do Brasil.

Já o apartamento conta com uma capela, barbearia particular, sala de estar e de jantar, sala de cinema com home theater e quatro dormitórios, um deles suíte com closet e dois banheiros.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/15:58:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...