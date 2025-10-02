Entregador de gás sofre tentativa de homicídio, no Pará

Foto:Reprodução | Pará – Na noite de quarta-feira (1), no município de Curuçá, região do nordeste paraense, um entregador de gás foi vítima de um crime de tentativa de homicídio. Um dos acusados foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com as primeiras informações, Alan Monteiro Modesto teria recebido uma ligação para entregar um botijão de gás de cozinha em uma residência localizada no bairro Rodoviário. Já no local da possível entrega, homens armados efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o entregador, o qual foi atingido de raspão em um dos braços, segundo a PM. Ainda de acordo com a PM, Alan foi socorrido, encaminhado ao hospital e depois liberado da unidade de saúde.

Após buscas, na madrugada desta quinta-feira (2), por volta de 1h, a Polícia Militar prendeu, no bairro Umarizal, ainda em Curuçá, um dos acusados, identificado como Leandro Macedo das Neves Barata, o qual ficou de ser autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. A Polícia Civil não repassou detalhes do depoimento do acusado e nem a possível motivação do crime.

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...