Enxurrada rompe galeria e abre cratera em avenida de Novo Progresso

Um problema recorrente que já passou da hora de ser resolvido. Em outros pontos da cidade ocorrem o mesmo problema, uma vez que as galerias mal dimensionadas, não dão conta de absorver o volume de água quando chove mais do que 60 milímetros, invadindo casas causando transtornos e destruição.

As fortes chuvas que vem ocorrendo desde a última semana, mais uma vez causaram transtornos em Novo Progresso, seja no centro, seja na periferia e na zona rural. (Fotos:Jornal Folha do Progresso)

