Equatorial e Senai lançam nova etapa do Escola de Eletricistas em Parauapebas (PA)

Nesta terça-feira, 01 de julho, será realizada a aula inaugural do programa Escola de Eletricistas em Parauapebas, no Sudeste paraense, que vai capacitar gratuitamente 25 alunos para atuarem no setor elétrico. A iniciativa é da Equatorial Pará em parceria com o Senai. O evento acontece no auditório do Senai, localizado na rua F, nº 164, no bairro Cidade Nova, às 9 horas, e contará com a presença de representantes da distribuidora.

O curso é gratuito, com carga horária de 40 horas semanais, totalizando 480 horas do curso profissionalizante e 112h de curso comportamental, voltado para a formação de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica. Além da capacitação profissional, a Escola também habilitará as pessoas em todas as normas regulamentadoras necessárias para o trabalho com energia elétrica.

Desde sua criação, em 2022, o Programa Escola de Eletricistas do Grupo Equatorial já formou 1.607 profissionais para atuar no setor elétrico, dos quais 956 foram contratados, em última pesquisa e mapeamento de contratação realizado em fevereiro de 2025. Dessa forma, a iniciativa continua impulsionando a empregabilidade e fortalecendo a formação de profissionais qualificados.

Vale destacar que somente no Pará foram 337 formados, com 232 profissionais já contratados, o que representa 69% de todos os certificados no estado.

Sustentabilidade

O Escola de Eletricistas é um programa que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o 4 que visa promover educação de qualidade, mas também atende aos Objetivos 1 (erradicação da pobreza), 5 (igualdade de gênero), 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e 10 (redução das desigualdades), até 2030.

Serviço – Aula inaugural da Escola de Eletricistas

Onde: Auditório do Senai – rua F, 164 – Cidade Nova

Quando: terça-feira, 01 de julho de 2025, às 9h.

