Equatorial Energia e Prefeitura de Santarém debatem ampliação do benefício da Tarifa Social de Energia

A Equatorial Energia realizará, nesta quinta-feira (20), às 14h, uma reunião com o Prefeito de Santarém José Maria Tapajós, para alinhar estratégias de ampliação ao acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica – Baixa Renda. Estarão presentes na ocasião a Secretária Municipal de Assistência Social, Celsa Brito, e o secretário de Governo, Nélio Aguiar.

O objetivo da reunião é fortalecer a parceria entre a distribuidora e o município, garantindo que mais famílias santarenas tenham acesso ao benefício, que concede descontos na conta de energia para consumidores de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que atendem aos critérios do programa.

Atualmente, muitos clientes que possuem direito à Tarifa Social ainda não estão cadastrados, seja por falta de informação ou dificuldades no processo de inscrição. Durante o encontro, serão discutidas estratégias para ampliar a divulgação do benefício e facilitar o acesso dos consumidores ao desconto na fatura de energia elétrica.

“O objetivo da Equatorial é garantir que mais famílias santarenas tenham acesso à Tarifa Social, que concede desconto de até 65% na conta de luz. A ideia é que com esse benefício essas famílias invistam em alimentação, educação e bem-estar”, afirma Gilliard Oliveira, gerente de Relacionamento com Cliente.

A Equatorial Energia reforça seu compromisso com a inclusão social e a sustentabilidade, buscando parcerias que promovam melhorias na qualidade de vida da população. A expectativa é que essa reunião resulte em ações concretas para aumentar o número de beneficiários do programa, contribuindo para a redução do impacto da conta de energia no orçamento das famílias em situação de vulnerabilidade.

