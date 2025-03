Equatorial Energia realiza desligamento programado para manutenção da rede elétrica em Rurópolis (PA)

Foto Reprodução |A Equatorial Energia vai realizar um desligamento programado do município de Rurópolis no próximo domingo, 23 de março, a partir de 12 horas, para manutenções na rede elétrica. A interrupção temporária no fornecimento de energia será necessária para garantir a segurança das equipes e possibilitar a execução dos serviços com eficiência. O centro da cidade deve ficar sem energia.

Durante a ação, 30 equipes realizarão substituição de cabos, postes, cruzetas, isoladores e podas. Totalizando 142 colaboradores. Toda a mobilização é voltada para melhorias na distribuição de energia, contribuindo para a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico na região. O desligamento terá duração estimada de 5 horas.

O Gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Energia, Leandro de Oliveira, explica a necessidade da intervenção: “Durante essa manutenção, estamos substituindo equipamentos antigos por materiais mais modernos e resistentes, o que reduz riscos de oscilações e interrupções inesperadas no fornecimento. Além disso, a poda da vegetação próxima à rede elétrica evita desligamentos causados pelo contato de galhos com os cabos, garantindo mais segurança e estabilidade no sistema.”

A Equatorial Energia reforça seu compromisso com a modernização da infraestrutura elétrica e pede a compreensão da população, garantindo que todas as medidas estão sendo tomadas para minimizar impactos e concluir os serviços no menor tempo possível.

Meciano Feitosa, Analista de Gerência de Relacionamento com Cliente, reforça a importância da ação: “Essa manutenção é essencial para melhorar a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia em Rurópolis. Nossa equipe está mobilizada para realizar o serviço com segurança e agilidade, sempre com o compromisso de oferecer o melhor para nossos clientes.”

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento da Equatorial Energia.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2025/16:40:44

