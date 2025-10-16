Equatorial leva serviços e benefícios à população de Oriximiná

Foto: Reprodução | O evento faz parte das ações de eficiência energética reguladas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e tem como objetivo promover o uso consciente da energia e contribuir com a melhoria da qualidade de vida das famílias paraenses.

De 14 a 16 de outubro, o Shopping Popular, localizado na rua 24 de Dezembro, no centro da cidade, está sendo palco de uma grande ação social da Equatorial Energia. O projeto “E+ Caravana” chega oferecendo uma série de serviços gratuitos voltados para o consumo consciente, economia de energia e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante os três dias de evento, o público poderá negociar débitos com condições facilitadas, trocar lâmpadas antigas por modelos de LED, realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, e ainda participar de palestras educativas sobre o uso eficiente da energia.

Mas a atração mais aguardada é o cadastro para o projeto “E+ Geladeira Nova”, que oferece a chance de trocar uma geladeira antiga por um modelo novo e mais econômico. O programa é um dos mais procurados da Equatorial, justamente por ajudar as famílias a reduzirem o consumo de energia e melhorarem o conforto em casa.

Segundo o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, a iniciativa faz parte do compromisso da empresa em estar cada vez mais próxima da comunidade. “O E+ Caravana é uma oportunidade para que o cliente resolva pendências, aprenda mais sobre economia de energia e ainda tenha acesso a benefícios que fazem diferença no dia a dia. É um projeto que une sustentabilidade e responsabilidade social”, destaca.

O gerente explica que a ação tem foco em aproximar a Equatorial da população de forma prática e humana. “Muitas vezes o cliente não tem tempo ou condições de se deslocar até uma agência, e o E+ Caravana leva esses serviços até ele, de forma gratuita e acessível. A gente quer facilitar, acolher e ajudar quem mais precisa”, completou.

ATENDIMENTO

O atendimento nos dias 14 e 15, será das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, e no dia 16, das 8h às 12h.

A Equatorial reforça que todos os participantes devem levar documentos pessoais e a conta de energia atualizada.

