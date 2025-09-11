Equatorial monta operação especial para garantir energia no Sairé 2025

Foto: Reprodução | O reforço no fornecimento conta com a subestação inaugurada em fevereiro de 2022 e a presença de 100 profissionais de diferentes frentes de atuação.

A Equatorial Pará estruturou um amplo plano de operação para garantir energia elétrica com qualidade, segurança e confiabilidade durante o Sairé 2025, que acontece de 18 a 23 de setembro, em Alter do Chão, município de Santarém.

O esquema envolve 100 profissionais em campo, entre engenheiros, técnicos e eletricistas, distribuídos em equipes especializadas. A operação contará com acompanhamento em tempo real na subestação de alta tensão inaugurada em 2022, que reforça a confiabilidade do sistema e suporta o aumento no consumo durante a festa.

Neste ano, além do reforço de equipes, a distribuidora instalou cinco religadores automáticos, equipamentos que entram em operação no dia 18 de setembro e vão permitir manobras remotas no sistema elétrico e maior proteção da rede. O investimento foi de quase R$ 480 mil e amplia a capacidade de resposta em caso de eventuais ocorrências, reduzindo o tempo de recomposição do fornecimento.

Ações preventivas

As atividades começaram com antecedência. Ao longo da rodovia Everaldo Martins, que liga Santarém a Alter do Chão, equipes da distribuidora estão realizando podas de árvores próximas à rede, limpeza de faixas de segurança, substituição de postes e inspeção de cabos e transformadores. Além disso, os circuitos por onde passam as alegorias dos botos Tucuxi e Rosa recebem atenção especial, reduzindo riscos de falhas no fornecimento durante os desfiles.

Estratégias em três etapas

Conforme o gerente de Manutenção e Obras da Equatorial em Santarém, a operação foi planejada em três fases: Antes da festa – execução de serviços preventivos, manutenção de rede e reforço de estruturas; Durante o Sairé – equipes posicionadas estrategicamente para respostas imediatas a qualquer ocorrência; Após o evento – continuidade do suporte aos moradores de Alter do Chão e localidades vizinhas, garantindo estabilidade no fornecimento.

Equipes de prontidão

Durante a programação, estarão em operação: Equipes de linha viva, aptas a realizar manutenções sem necessidade de desligamento da energia; Equipes pesadas, preparadas para substituição de postes e transformadores; Atendimento emergencial e comercial, com reforço da base fixa de Alter do Chão para dar suporte direto à população e aos visitantes.

O Sairé

Conforme o superintendente das regionias Centro e Oeste, Brunno Margato, o sairé é uma das festas mais tradicionais da Amazônia e exige uma operação à altura. “Nosso plano foi desenhado para garantir energia com qualidade e segurança durante os dias de programação, eliminando riscos e assegurando respostas rápidas em caso de imprevistos”, destaca.

