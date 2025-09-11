Equatorial Pará alerta clientes sobre riscos de golpes em pagamentos digitais

Foto: Reprodução | As facilidades digitais e inovações tecnológicas apresentam comodidade e facilidades mas, junto com essas vantagens, também surgem novas formas de golpes que exigem atenção da população. Entre as situações que pedem maior cuidado, estão os pagamentos de contas em maquininhas de cartão de crédito e débito, e um exemplo são os pagamentos de serviços essenciais, como água e energia elétrica.

A Equatorial Pará orienta que o pagamento da fatura de energia deve ser feito apenas pelos canais oficiais. Isso inclui o QR Code do Pix, que vem descrito na própria conta – no canto inferior da fatura, internet banking, casas lotéricas, bancos, site oficial da distribuidora, além das maquininhas de cartão que ficam disponíveis nas agências de atendimento, com agentes de negociação autorizados e com equipes de campo, devidamente identificadas.

“É fundamental reforçar que colaboradores da Equatorial Pará nunca recebem dinheiro em espécie, nem por chaves Pix pessoais. A chave Pix é sempre o CNPJ da distribuidora de energia que é o 04.895.728/0001-80”, destaca João Pedro Gomes, Gerente de Relacionamento com o cliente Equatorial Pará.

Além dos pagamentos, os clientes devem redobrar o cuidado ao acessar canais digitais. O site oficial da empresa é www.equatorialenergia.com.br e deve ser digitado diretamente no navegador, sem o uso de buscadores. O domínio correto e o cadeado de página segura são garantias de que o cliente está em um ambiente confiável. Outro ponto importante: o único número oficial da Assistente Virtual Clara – o WhatsApp – é o (91) 3217-8200.

Descontos – Quando o assunto são descontos na fatura, também é preciso cuidado. O único benefício válido é o da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), para famílias de baixa renda, que atualmente isenta em 100% quem consome até 80 kWh/mês sobre o valor da energia consumida – permanecendo, no entanto, as cobranças de impostos, tributos e encargos que compõem a fatura.

Para mais esclarecimentos, os clientes podem procurar uma agência Equatorial ou entrar em contato pelo telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou ainda através da Assistente Virtual Clara (91) 3217-8200.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Secom Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/09:13:35

