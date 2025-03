Equatorial Pará alerta para os riscos de utilizar o celular conectado à tomada*

Foto Reprodução|A morte de uma mulher de 31 anos, em Marabá, no último dia 12, acende novamente o alerta para os cuidados que se deve ter ao utilizar os celulares na tomada. A dona de casa sofreu uma descarga elétrica ao atender o celular enquanto ele carregava. O hábito de utilizar o equipamento eletrônico conectado à tomada pode causar acidentes gravíssimos e até mesmo fatais. A prática também vitimou em agosto do ano passado, um menino de 11 anos, em Santarém, após sofrer uma descarga elétrica ao utilizar o celular na tomada.

De acordo com a Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade), no primeiro semestre deste ano, foram registrados 10 acidentes com carregadores de celulares no país, com um total de sete mortes.

O perigo é causado porque quando um aparelho está ligado na tomada, a bateria aumenta a temperatura automaticamente, fator que pode levar a um superaquecimento e, em casos mais extremos, a uma explosão. A principal recomendação é não utilizar o celular ou atender ligações se o aparelho estiver na tomada.

O executivo de segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, destaca outros cuidados importantes.

“Quando o assunto é eletricidade, devemos estar sempre em alerta porque os acidentes costumam ser mais sérios. Devemos nos atentar para as situações de risco dentro de casa, principalmente com crianças e idosos. Outro ponto a observar é a qualidade das instalações elétricas do imóvel, pois fiações muito velhas também podem causar acidentes”, destaca.

Na prática, carregadores e celulares são construídos de maneira segura, evitando choques e explosões, porém, se houver falha no carregador, principalmente os que não são originais, ou mesmo na própria bateria, podem gerar sérios problemas. Por isso, não utilize carregadores falsos, pois não possuem as devidas certificações e garantias de segurança.

Outra dica importante é utilizar também cabos originais e ficar atento quanto à conservação. Antes de conectá-lo à tomada, certifique-se que ele não está danificado e que a fiação interna não está exposta. Se estiver, descarte em local adequado.

Evite o uso de adaptadores e extensões. Os famosos benjamins são um dos vilões das instalações elétricas, pois aumentam o risco de sobrecarga nas tomadas, e consequentemente, de acidentes elétricos.

Celular e água não combinam. Ela funciona como uma espécie de condutor de eletricidade, por isso é tão importante evitar o uso dos celulares em ambientes com vapor de água, como no banheiro, pois há risco de curto-circuito e choques caso haja contato com a água.

Durante chuvas fortes e de longa duração, retire o aparelho da tomada, pois a condição atmosférica gera descargas elétricas que podem representar riscos à segurança da rede. E jamais utilize fones de ouvido com celular conectado à tomada.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2025/16:30:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...