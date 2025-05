Equatorial Pará alerta sobre os riscos de acesso indevidos às subestações de energia

Foto: Reprodução | Distribuidora reforça que o acesso a instalações elétricas é restrito e oferece risco de acidentes graves e até fatais.

Em um esforço contínuo para garantir a segurança da população, a Equatorial Pará reforça o alerta sobre os perigos iminentes associados às subestações de energia elétrica.

A distribuidora enfatiza que essas instalações de alta tensão são áreas de acesso restrito a profissionais autorizados e que a invasão ou proximidade indevida representa um risco extremo de acidentes graves, incluindo choques elétricos fatais. A empresa reitera que as subestações não são, em hipótese alguma, locais para brincadeiras ou passagem.

A Equatorial Pará, responsável pela distribuição de energia no estado, reitera que a segurança é prioridade máxima e que o acesso a essas áreas é controlado por um motivo claro: proteger vidas, de acordo com Elton Lucena, executivo de segurança da distribuidora.

“O acesso às subestações e a quaisquer instalações do sistema elétrico é rigorosamente restrito a profissionais treinados, identificados e autorizados pela distribuidora.

Nenhuma pessoa, seja adulta ou criança, deve ultrapassar os limites de segurança, como muros e cercas. Essas barreiras existem justamente para proteger a população dos perigos da alta tensão”, pontuou ele.

Os perigos de uma invasão, mesmo que breve, são altos. Alberto Amorim, executivo de manutenção em alta tensão da Equatorial Pará, detalha as consequências de um acesso indevido.

“Os riscos que os acessos indevidos a este espaço são imediatos e severos. Estamos falando de choque elétrico de altíssima voltagem, que pode causar queimaduras graves de segundo e terceiro graus, levando a amputações, parada cardiorrespiratória e, muito frequentemente, à morte instantânea. É importante frisar que nem é preciso tocar nos equipamentos; a simples proximidade pode gerar um arco elétrico, uma descarga potente e fatal”, comentou.

A Equatorial Pará reforça para que pais, responsáveis e toda a comunidade reforcem a orientação, especialmente às crianças, sobre os perigos de brincar próximo a instalações elétricas e jamais, sob hipótese alguma, tentar recuperar pipas, bolas ou quaisquer outros objetos que caiam dentro de subestações ou fiquem presos na rede elétrica. Em situações como essa, a única atitude segura é contatar imediatamente a distribuidora de energia.

Fonte: Equatorial Pará

