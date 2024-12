Equatorial Pará define atendimento para o feriado de Ano Novo

Foto: Reprodução | Postos do E+ Reciclagem e agências funcionarão até às 12h do dia 31. Atendimentos retornarão no dia 2 de janeiro.

Nesta terça-feira, 31, véspera de Ano Novo, os postos do E+ Reciclagem e as agências da Equatorial em todo o estado funcionarão das 8h às 12h. Na quarta-feira, 1 de janeiro, feriado, não haverá atendimento presencial. As atividades retornarão normalmente na quinta-feira, 2, a partir das 8h.

Vale ressaltar que o atendimento pelos canais digitais (WhatsApp, site e aplicativo) continuam normalmente, 24 horas por dia, assim como a central 0800.

Luciana Carmo, gerente da área de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, explica que Equipes técnicas também estarão de plantão para atender eventuais ocorrências.

“Teremos diversas equipes de sobreaviso, então os nossos clientes não precisam se preocupar, pois, casa ocorra alguma urgência, teremos equipes para atender. Além disso, as pessoas podem usar os meios digitais, sem sair de casa, para solicitar nossos serviços”.

Central de atendimento 0800

Com ligação gratuita para todo o estado, a central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196.

Para agilizar o atendimento, em todos os canais, é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ, do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial Pará.

Assistente virtual no WhatsApp – Clara

A Clara, assistente virtual, realiza serviços via WhatsApp, em qualquer dia e em qualquer horário. Ela funciona com inteligência artificial e basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar mensagem de texto pelo aplicativo para:

• Informar falta de energia;

• Solicitar religação de energia;

• Consultar débitos;

• 2ª Via de Conta (para o titular);

• Código de barra para pagamentos.

Aplicativo para smartphones

O aplicativo Equatorial Energia para smartphones pode ser baixado, gratuitamente, na Play Store (Android) e Apple Store (IOS) para:

• Informar falta de energia;

• Consultar débitos;

• 2ª Via de Conta (para titulares);

• Código de barra para pagamentos (para quem não é titular).

Site – www.equatorialenergia.com.br

O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online que permite realizar, além dos serviços já disponíveis com a Clara, no WhatsApp, e com aplicativo da distribuidora de energia, mais de 20 tipos de serviços e consultas como:

• Solicitação de ligação nova;

• Troca de titularidade;

• Mudança de data de vencimento;

• Solicitação de fatura por e-mail.

