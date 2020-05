Equatorial Pará disponibiliza faturas por e-mail

(Foto:Reprodução) – Clientes também podem cadastrar o endereço eletrônico para receber informações da distribuidora sobre promoções e outras dicas

A Equatorial Energia Pará já disponibiliza para seus clientes a opção de solicitar o recebimento das faturas por e-mail. O serviço, muito mais prático e sustentável, pode ser encontrado no site da empresa, o www.equatorialenergia.com.br. Basta entrar com o número de CPF e a data de nascimento do titular da conta e autorizar o envio das faturas através de endereço eletrônico. Antes, o serviço só podia ser executado nas agências, mas desde a reestruturação do site da distribuidora é possível solicitá-lo via canal digital, onde o cadastro é feito de imediato, usando automação com inteligência artificial.

O gerente da área de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Haroldo Nobre, reforça que, diante do cenário atual, o ideal é buscar os meios digitais da empresa. “É importante que as pessoas sigam as recomendações dos órgãos de saúde para evitar a disseminação do coronavírus. Por isso, estamos priorizando o atendimento via canais digitais, para que as pessoas não precisem sair de casa. Nesse sentido, a fatura por e-mail é mais uma facilidade que a Equatorial oferece, além das dezenas de outros serviços já disponíveis nos canais digitais”, diz Haroldo.

Importante destacar que ao autorizar a empresa a proceder com o envio da conta de luz via e-mail, a partir do próximo faturamento (leitura) será dispensada a necessidade de entrega das faturas impressas em papel. “Além do cliente estar viabilizando um meio rápido e seguro para o recebimento da conta, ele também está colaborando com o meio ambiente, reduzindo a necessidade de papel, protegendo árvores”, reforça Haroldo.

Ao fazer o pedido, o cliente também pode aproveitar para cadastrar o endereço de e-mail para ter acesso a outros serviços e receber informações, novidades, dicas de economia e segurança com energia, além de saber em primeira mão das promoções e campanhas da distribuidora.

Canais de atendimento online

Site – No endereço www.equatorialenergia.com.br é possível ainda ter acesso a serviços como: informar falta de energia, troca de titularidade, ligação nova e desligamento de instalação, emissão de segunda via e código para pagamento, mudar data de vencimento e muito mais.

Aplicativo – Está disponível gratuitamente para sistema operacional Android ou IOS, com os serviços de emissão de segunda via, consulta de débitos e informar falta de energia. Ao clicar em “outros serviços”, o usuário é automaticamente direcionado para o site.

WhatsApp – No número (91) 3217-8200, a Clara, assistente virtual vai fazer todo o atendimento. Basta salvá-lo na agenda do telefone e ter acesso a serviços como: informar falta de energia, segunda via, código para pagamento, Consulta de débito e cadastro do NIS para ter descontos da tarifa social baixa renda.

