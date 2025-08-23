Equatorial Pará é reconhecida no Prêmio Abradee 2025 pela melhor Gestão Econômico-Financeira

Foto: Paulo Caveira | A Equatorial Pará foi a vencedora na categoria Gestão Econômico-Financeira do Prêmio Abradee 2025, uma das mais relevantes premiações do setor elétrico brasileiro. A cerimônia de entrega aconteceu na noite desta quarta-feira, 20 de agosto, em Brasília, reunindo as principais distribuidoras de energia do país.

O reconhecimento reforça o compromisso da distribuidora em manter uma gestão sólida, pautada pela eficiência, sustentabilidade do negócio e continuidade dos investimentos no estado. “Receber este prêmio é um orgulho para todo time da Equatorial Pará. Ele demonstra que estamos no caminho certo, com uma gestão eficiente e responsável, sempre comprometida em aprimorar os serviços prestados aos paraenses”, afirmou o presidente da distribuidora, Márcio Caires.

“O Prêmio Abradee representa muito mais do que um reconhecimento setorial. Ele simboliza a transformação que a Equatorial Pará viveu ao longo da última década. Quando assumimos a concessão em 2012, a distribuidora enfrentava grandes desafios para manutenção da sua operação. A partir daí, iniciamos um processo consistente de reestruturação e investimentos, coroado ontem através deste prêmio nacional. Essa trajetória comprova a força da nossa cultura e do nosso modelo de gestão, mostrando que somos capazes de transformar e entregar resultados sustentáveis”, reforça Leonardo Lucas, Vice-presidente Financeiro, RI e Novos Negócios do Grupo Equatorial.

Desde que assumiu a concessão de distribuição de energia no Pará, em 2012, a Equatorial Pará já investiu aproximadamente R$ 15 bilhões em expansão da rede, manutenção, modernização e melhoria da qualidade do fornecimento em todas as regiões do estado. Esses recursos garantiram avanços expressivos nos indicadores técnicos e operacionais, com melhoria superior a 80% na qualidade do fornecimento de energia. Além da atuação estruturante no sistema elétrico, a distribuidora também direciona esforços para projetos de responsabilidade social, eficiência energética e se consolidou como a maior incentivadora da cultura paraense desde 2019.

Sobre o prêmio – Organizado anualmente pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), o prêmio se consolidou como um marco para o setor, ao valorizar as melhores práticas de gestão e incentivar a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

A iniciativa contempla diversas categorias, que abrangem desde inovação tecnológica e qualidade operacional até iniciativas em sustentabilidade e responsabilidade social. Distribuidoras de todas as regiões do Brasil participam da disputa, buscando reconhecimento pelo desempenho e pela excelência no atendimento aos consumidores.

O Prêmio Abradee funciona como um estímulo para que o setor avance em eficiência, segurança e modernização. A cada edição, novas iniciativas são apresentadas, refletindo o esforço das distribuidoras em acompanhar as transformações do mercado, investir em tecnologia e reforçar o compromisso com a transição energética.

