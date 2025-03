Equatorial Pará e Semurb discutem investimentos em iluminação pública na Serra do Saubal

(Foto: Reprodução) – A Equatorial Pará e Secretaria de Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, SEMURB, reuniram-se na tarde de terça-feira, (25), para tratar de investimentos na região, com destaque para a melhoria da iluminação pública na Serra do Saubal.

O encontro reforça o compromisso da companhia em promover infraestrutura elétrica de qualidade, garantindo mais segurança e bem-estar à população.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para ampliação da rede de iluminação pública, alinhamento de demandas da comunidade e planejamento de futuras ações para modernização do sistema energético local. O objetivo é proporcionar uma iluminação mais eficiente e sustentável, beneficiando moradores e impulsionando o desenvolvimento da região.

A Equatorial Pará destaca a importância da parceria para atender às necessidades da população e fortalecer o planejamento urbano. “A iluminação pública tem um impacto direto na qualidade de vida da população, aumentando a segurança nas vias e fomentando o crescimento econômico local. Essa parceria entre a Equatorial Pará e o poder público é essencial para garantir investimentos eficazes e melhorias contínuas” , afirmou Gilliard Vaz, Gerente de Relacionamento com Cliente.

A iniciativa integra o compromisso da Equatorial Pará com a inovação e a sustentabilidade, buscando sempre soluções modernas para oferecer um serviço de qualidade aos cidadãos paraenses. Nos próximos meses, novos encontros devem ser realizados para dar continuidade ao planejamento e execução dos projetos discutidos.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/16:59:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...