Equatorial Pará executa obras de modernização em Alter do Chão visando a COP-30

A Equatorial Pará concluiu a primeira etapa de obras de modernização na rede elétrica de Alter do Chão, distrito turístico de Santarém, localizado no baixo Amazonas, como parte da preparação para a COP 30 — a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada este ano, em Belém.

Com investimento de R$ 1,9 milhão, a iniciativa busca fortalecer o sistema elétrico da região, que é considerada estratégica por seu potencial turístico, ecológico e cultural.

Segundo o superintendente das regionais Centro e Oeste, Brunno Margato, Alter do Chão é uma vitrine do Pará para o mundo e a empresa, por meio de sua missão quer estar com a rede elétrica sempre pronta para receber visitantes, pesquisadores e delegações internacionais é uma prioridade. “A escolha de Alter do Chão para receber esse investimento faz parte do planejamento da Equatorial Pará para garantir que os principais destinos turísticos do estado estejam prontos para o aumento do fluxo de pessoas durante a COP 30. Estamos falando de um lugar que representa a Amazônia brasileira em sua forma mais pura”, reforça o superintendente.

A execução do projeto foi dividida em duas etapas: A primeira contemplou a área central de Alter do Chão, onde há maior concentração de pousadas, comércios e visitantes. No local foram implantados 07 transformadores, feitos recondutoramento de 3 km de redes elétricas, instalação de 04 religadores automáticos (equipamentos que aumentaram a confiabilidade da rede, diminuindo o tempo de desligamento em caso de falhas), troca de postes antigos e instalação de novos equipamentos com tecnologia mais moderna, além de podas preventivas da vegetação para evitar interferências na rede. A segunda tem previsão de ser concluida no final do mês de setembro.

Foram beneficiados, na primeira etapa, diretamente 184 clientes, entre residências, hotéis, pousadas e estabelecimentos comerciais.

