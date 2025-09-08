Equatorial Pará identifica quase 60 mil fraudes na rede elétrica no primeiro semestre de 2025

Foto:Reprodução | Em seis meses, empresa realizou quase 150 mil fiscalizações para combater furtos de energia.

A Equatorial Pará intensificou, no primeiro semestre de 2025, as ações de combate ao furto de energia elétrica em todo o estado. De janeiro a junho, a distribuidora realizou 143.693 fiscalizações, que resultaram na identificação de 59.910 fraudes, número que chama a atenção mesmo diante dos riscos e prejuízos causados à população.

As cidades que mais registraram ocorrências de ligações clandestinas nesse período foram Belém, com 12.805 casos, Ananindeua com 8.078, Itaituba com 3.472, Canaã dos Carajás com 3.274 e Santarém com 2.251.

De acordo com Maycon Gonçalves, gerente tático de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Pará, o trabalho de fiscalização é essencial para garantir a segurança da rede elétrica e da população.

“A atuação da Equatorial tem o objetivo de coibir uma prática que, além de criminosa, pode causar acidentes graves e até fatais. As ligações irregulares sobrecarregam o sistema elétrico e prejudicam o fornecimento de energia, afetando a qualidade do serviço. Por isso, é fundamental que a população colabore, denunciando situações suspeitas para que possamos agir de forma rápida e segura”, afirma o gerente.

Com o furto de energia, acontece também a sonegação de impostos como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias), a CIP (Contribuição para custeio da Iluminação Pública), o PIS (Programa de Integração Social) e o COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), que vêm inclusos nas contas de energia elétrica e cujos recursos arrecadados são repassados integralmente aos Governos Federal, Estadual e Municipal.

Segurança

Vale destacar que as ligações clandestinas são feitas sem critérios técnicos e sem isolamento adequado, o que aumenta o risco de acidentes, já que pode haver contato direto com os fios energizados.

Elton Lucena, executivo de Segurança da Equatorial Pará, também reforça que além desses riscos, a sobrecarga da rede e a má instalação aumentam o risco de curto-circuito e incêndios em residências, comércios e áreas públicas.

“As ligações na rede elétrica só devem ser realizadas pelos nossos profissionais que são capacitados, autorizados e seguem padrões de segurança para evitar acidentes. Trabalhamos continuamente para combater a prática de furto e também garantir a segurança da população”, destaca Elton.

Saiba como denunciar

O furto de energia é crime de acordo com o artigo 155 e pode gerar pena de um a quatro anos de reclusão, além de aplicação de multa. A irregularidade pode ser denunciada para o disque denúncia da Polícia Civil, no número 181, ou pelos canais de comunicação da Equatorial Pará. A denúncia pode ser de forma anônima nos canais de atendimento da empresa como o site (www.equatorialenergia.com.br), Central de Atendimento (0800 091 0196) e aplicativo.

