Equatorial Pará informa desligamento programado executado pela Energisa para ampliação de potência na Subestação Oriximiná

O desligamento acontecerá domingo, 14 de setembro de 2025, das 6h às 13h, e no dia 21 de setembro, das 6h às 13h.

Nos dias 14 e 21 de setembro, serão executados pela Energisa, dois desligamentos programados, para viabilizar a ampliação de potência da Subestação Oriximiná.

A intervenção faz parte de um conjunto de melhorias estruturais que visam aumentar a capacidade de fornecimento de energia elétrica na região oeste do Pará, garantindo maior confiabilidade, qualidade e segurança no sistema elétrico.

Durante os trabalhos, será necessária a desenergização da conexão de 138 kV da Subestação Oriximiná, o que acarretará a interrupção temporária no fornecimento de energia, sem possibilidade de remanejamento de carga, nos municípios de Oriximiná, Óbidos, Curuá, Alenquer e Monte Alegre. Com isso, aproximadamente 100 mil clientes serão impactados nesses municípios.

A ampliação da potência da Subestação Oriximiná é uma obra estratégica que vai permitir maior estabilidade energética para atender ao crescimento da demanda na região, evitando sobrecargas e garantindo energia com mais qualidade e continuidade no serviço.

Datas e horários dos desligamentos

Domingo, 14 de setembro de 2025 – das 6h às 13h

Domingo, 21 de setembro de 2025 – das 6h às 13h

Orientação à população

Embora o desligamento não seja executado pela Equatorial Pará, a distribuidora reforça seu compromisso com a população e orienta que qualquer ocorrência relacionada à rede elétrica seja registrada por meio dos seguintes canais oficiais: assistente virtual Clara, no número (91) 3217-8200, pelo site equatorialenergia.com.br, por meio do aplicativo Equatorial Energia ou ainda na Central de Atendimento no telefone 0800 091 0196.

Durante os desligamentos, é recomendável desligar aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos no momento da retomada da energia.

Fonte: Equatorial Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/15:54:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...