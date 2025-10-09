Equatorial Pará instala religadores automáticos e moderniza rede elétrica em Alter do Chão

Foto:Equatorial | Agora, o distrito passa a contar com um sistema elétrico mais moderno, inteligente e preparado para atender as demandas crescentes de uma região em pleno desenvolvimento econômico e turístico.

A Equatorial Pará concluiu mais uma etapa de modernização do sistema elétrico no distrito de Alter do Chão, em Santarém. Com investimento de aproximadamente R$ 500 mil, foram instalados religadores automáticos, equipamentos de alta tecnologia que atuam de forma remota e automática em casos de interrupção no fornecimento de energia.

O objetivo é garantir mais estabilidade, agilidade e confiabilidade ao sistema elétrico da região, reduzindo significativamente o tempo em que os clientes ficam sem energia. Os religadores são controlados diretamente pelo Centro de Operações Integradas (COI), localizado em Belém, que realiza manobras automáticas no sistema — sem a necessidade de deslocar equipes ao local para normalizar o serviço.

“Esses equipamentos trazem resultados imediatos, porque em casos de falha ou curto-circuito temporário, o sistema é restabelecido em segundos, de forma automática. Isso representa uma grande evolução na qualidade do fornecimento para os moradores e comerciantes de Alter do Chão”, destaca o gerente de Manutenção e Obras da Equatorial Pará, Leandro Martins.

A iniciativa faz parte do plano de investimentos estruturais da Equatorial Pará para 2025, que destina cerca de R$ 80 milhões a obras de modernização em todo o estado. Desse total, quase R$ 2 milhões estão sendo aplicados na região oeste, com foco especial em Alter do Chão, um dos principais destinos turísticos da Amazônia e palco de eventos internacionais durante a COP 30.

Além dos religadores, a Equatorial Pará está promovendo a revitalização completa da rede elétrica no distrito — com melhorias estruturais, divisão de circuitos e substituição de cabeamentos por novas tecnologias, garantindo mais segurança e eficiência energética para moradores, empreendedores e visitantes.

Conforme Martins, os investimentos também se estendem às praias vizinhas, como Ponta de Pedras e Pindobal, além de outros pontos estratégicos da região oeste do Pará. “Alter do Chão é um cartão-postal do estado, e por isso estamos priorizando ações que tragam mais confiabilidade ao fornecimento de energia, tanto para o cotidiano dos moradores quanto para receber com segurança o grande fluxo de turistas e autoridades que participarão da COP 30”, conclui.

Fonte: Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/11:50:15

